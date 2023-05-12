Попытка наступления врага у Бахмута провалилась: карта боев за 12 мая
Источник:Генеральний штаб ВСУ
Российские захватчики продолжают пытаться наступать на востоке Украины. Самая горячая ситуация на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
Как отметили в Генштабе ВСУ, в сутки наши защитники отбили 44 атаки врага. Самые ожесточенные бои продолжаются в городах Бахмут и Марьинка.
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Какая ситуация на фронтах
За прошедшие сутки противник нанес 6 ракетных ударов, в том числе по городам Славянск, Константиновка и Запорожье. Кроме того, зафиксировано 59 вражеских авиационных ударов и 95 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Пострадали мирные люди, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
СеверНа Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.На Северском и Слобожанском направлениях за прошедшие сутки враг нанес авиационных ударов по населенным пунктам Черниговской и Сумской области. Страдала от обстрелов и Харьковщина.
Восток
Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях – отражены.
ЮгНа Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты обороняются. Нанесли авиаудары по районам Малой Токмачки, Омельника и Кизомиса.
Добавим, что только за последние сутки авиация Сил обороны нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. Кроме того, уничтожено 9 враждебных БПЛА разных типов.
А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили:
- 11 пунктов управления,
- 19 районов сосредоточения живой силы,
- 1 склад боеприпасов,
- 1 состав горюче-смазочных материалов,
- 9 артиллерийских подразделений на огневой позиции,
- 1 средство противовоздушной обороны и еще 2 важные цели противника.
Высокопоставленный военный чиновник США и чиновник Запада заявил, что украинские силы начали "формировать" операции накануне анонсированного контрнаступления против российских окупантов. Формирование операций предполагает поражение целей.