Попытка наступления врага у Бахмута провалилась: карта боев за 12 мая

Российские захватчики продолжают пытаться наступать на востоке Украины. Самая горячая ситуация на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Как отметили в Генштабе ВСУ, в сутки наши защитники отбили 44 атаки врага. Самые ожесточенные бои продолжаются в городах Бахмут и Марьинка.

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Какая ситуация на фронтах

За прошедшие сутки противник нанес 6 ракетных ударов, в том числе по городам Славянск, Константиновка и Запорожье. Кроме того, зафиксировано 59 вражеских авиационных ударов и 95 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Пострадали мирные люди, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Север

признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.за прошедшие сутки враг нанес авиационных ударов по населенным пунктам Черниговской и Сумской области. Страдала от обстрелов и Харьковщина.

Восток

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях – отражены.

Юг

за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил. Но нанес авиационный удар в районе Песчаного.оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районе Серебрянского лесничества. Нанесли авиаудары вблизи Грековки, Верхнекаменского, Спорного и Белогоровки.противник продолжает наступление. Продолжаются бои в городе Бахмут. За прошедшие сутки враг велНанес авиаудары по районам населенных пунктов Бахмут, Белая Гора, Курдюмовка и Нью-Йорк.противник вел безуспешные наступательные действия в районе Авдеевки. Совершил обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Бердичи, Степное, Северное и Первомайское Донецкой области.подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки в районе Марьинки. Также вражеские обстрелы подверглись Острому, Георгиевке и Победе Донецкой области.в течение суток враг вел наступательные действия в районе Новомихайловки, успеха не имел. Нанес авиационные удары возле Угледара и Пречистовки. Совершил обстрелы населенных пунктов Парасковеевка, Константиновка, Новомихайловка, Угледар, Новоукраинка и Пречистовка.оккупанты обороняются. Нанесли авиаудары по районам Малой Токмачки, Омельника и Кизомиса.

Добавим, что только за последние сутки авиация Сил обороны нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. Кроме того, уничтожено 9 враждебных БПЛА разных типов.

А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили:

11 пунктов управления,

19 районов сосредоточения живой силы,

1 склад боеприпасов,

1 состав горюче-смазочных материалов,

9 артиллерийских подразделений на огневой позиции,

1 средство противовоздушной обороны и еще 2 важные цели противника.

Высокопоставленный военный чиновник США и чиновник Запада заявил, что украинские силы начали "формировать" операции накануне анонсированного контрнаступления против российских окупантов. Формирование операций предполагает поражение целей.