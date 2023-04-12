Россия стягивает на фронт последние боеспособные штурмовые подразделения, – Жданов
Россияне хотят усилить последние боеспособные десантно-штурмовые войска. Для этого в распоряжение подразделений передадут термобарические огневые системы "Солнцепек".
Об этом в эфире 24 Канала рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, в Бахмуте воюет практически последняя штурмовая пехота России.
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Россия хочет усилить своих десантников
Жданов отметил, что Россия стянула в Бахмут последнюю штурмовую пехоту. В этом направлении воюют контрактники из воздушно-десантных войск. Чтобы усилить оккупантов, российское командование передаст им тяжелые огневые системы "Солнцепек".
Раньше эти тяжелые огневые системы находились на балансе войск химической, биологической и радиационной защиты. Сейчас они приняли решение передать их в воздушно-десантные войска. Это указывает на то, что они собираются максимально усилить возможности этих войск,
– сказал он.
Военный эксперт предположил, что это связано с неудачными попытками россиян на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. По его мнению, российские тяжелые огневые системы "Солнцепек" усложнят ситуацию на фронте.
Жданов о российских оккупантах: смотрите видео
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