Про це в ефірі 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. За його словами, у Бахмуті воює практично остання штурмова піхота Росії.

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Росія хоче підсилити своїх десантників

Жданов зазначив, що Росія стягнула у Бахмут останню штурмову піхоту. На цьому напрямку воюють контрактники з повітряно-десантних військ. Щоб підсилити окупантів, російське командування передасть їм важкі вогневі системи "Солнцепек".

Раніше ці важкі вогневі системи перебували на балансі військ хімічного, біологічного та радіаційного захисту. Зараз вони прийняли рішення передати їх у повітряно-десантні війська. Це вказує на те, що вони збираються максимально посилити можливості цих військ,

– сказав він.

Військовий експерт припустив, що це пов'язано із невдалими спробами росіян на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. На його думку, російські важкі вогневі системи "Солнцепек" ускладнять ситуацію на фронті.

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