Здесь не наступает тишина, – генерал Сырский об активных боевых действиях возле Бахмута
Источник:УП
На Бахмутском направлении продолжаются активные боевые действия, сохраняется угроза наступления в сторону города Часов Яр. События разворачиваются и меняется очень динамично, некоторые позиции дважды в сутки переходят "из рук в руки".
Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский лично побывал в районе боевых действий для изучения обстановки на месте. Он сообщил, что россияне отчаянно цепляются за позиции и опорные пункты, ранее занятые вагнеровцами.
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Активные боевые действия в Бахмуте
Александр Сырский отметил, что в Бахмуте не наступает тишина: противник активно использует в городе минометы, крупнокалиберные пулеметы, противотанковые ракеты, снайперов и ведет огонь по украинским позициям, "пытаясь поразить все, что движется", а с высокоэтажек осуществляет управление огнем артиллерии. В первую очередь россияне целятся в боевую технику.
Также враг пытается перебрасывать подразделения в наиболее угрожающие направления для проведения контратак, пытаясь дестабилизировать ситуацию, нанести Украине потери и сорвать логистику Сил обороны.
Командующий Сухопутными войсками ВСУ подчеркнул, что сохраняется угроза наступательных действий врага со стороны Бахмута в сторону Часового Яра.
Враг активно реагирует на все наши действия и активно создает глубокую эшелонированную оборону, которая состоит в некоторых направлениях из трех позиций. Оккупационные войска делают все, чтобы мы погрязли в его обороне – но им это не удается, поскольку наши действия активны и маневренные,
– заявил генерал.
Украинские защитники продолжают движение на южном фланге Бахмута, имея частичный успех, и ведут жесткие бои на северном фланге. В самом Бахмуте ВСУ поражают позиции врага огнем всех средств и лишают противника возможности перемещаться по городу.
Ситуация в Бахмуте: последние новости
- Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что Силы обороны продвигаются на южных и северных флангах вокруг Бахмута. В самом городе работают украинские снайперские группы и другие подразделения. Силы обороны перехватили инициативу на Бахмутском направлении и выполняют поставленные задачи подавлению на врага.
- Спикер 26 артиллерийской бригады Сухопутных войск ВСУ Олег Калашников сообщил, что Россия перебросила резервы на Бахмутское направление, чтобы остановить продвижение украинских сил. Враг стягивает на Бахмутское направление ЧВК, которые связаны с "Газпромом".
- Генерал украинской армии Николай Маломуж рассказал, что ВСУ владеют оперативной инициативой в Бахмуте и проводят не только наступательные, но и тактические операции. Украинские защитники ориентируются, где россияне могут подтянуть резервы и уничтожают оккупантов.