Здесь не наступает тишина, – генерал Сырский об активных боевых действиях возле Бахмута

На Бахмутском направлении продолжаются активные боевые действия, сохраняется угроза наступления в сторону города Часов Яр. События разворачиваются и меняется очень динамично, некоторые позиции дважды в сутки переходят "из рук в руки".

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский лично побывал в районе боевых действий для изучения обстановки на месте. Он сообщил, что россияне отчаянно цепляются за позиции и опорные пункты, ранее занятые вагнеровцами.

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Активные боевые действия в Бахмуте

Александр Сырский отметил, что в Бахмуте не наступает тишина: противник активно использует в городе минометы, крупнокалиберные пулеметы, противотанковые ракеты, снайперов и ведет огонь по украинским позициям, "пытаясь поразить все, что движется", а с высокоэтажек осуществляет управление огнем артиллерии. В первую очередь россияне целятся в боевую технику.

Также враг пытается перебрасывать подразделения в наиболее угрожающие направления для проведения контратак, пытаясь дестабилизировать ситуацию, нанести Украине потери и сорвать логистику Сил обороны.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ подчеркнул, что сохраняется угроза наступательных действий врага со стороны Бахмута в сторону Часового Яра.

Враг активно реагирует на все наши действия и активно создает глубокую эшелонированную оборону, которая состоит в некоторых направлениях из трех позиций. Оккупационные войска делают все, чтобы мы погрязли в его обороне – но им это не удается, поскольку наши действия активны и маневренные,

– заявил генерал.

Украинские защитники продолжают движение на южном фланге Бахмута, имея частичный успех, и ведут жесткие бои на северном фланге. В самом Бахмуте ВСУ поражают позиции врага огнем всех средств и лишают противника возможности перемещаться по городу.

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