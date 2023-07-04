Держатся чрезвычайной ценой, – Череватый объяснил, какой план у россиян относительно Бахмута
Враг изо всех сил держится за Бахмут и готов положить там сотни тысяч своих солдат, лишь бы военно-политическое руководство сохранило лицо. Если россияне проиграют битву за районный центр – это морально дестабилизирует армию окупантов.
Об этом 24 Каналу сказал заместитель командующего Восточной группировкой войск по коммуникациям Сергей Череватый. Наличие российских десантных подразделений в Бахмуте – четкий маркер того, что они намерены стоять там до конца.
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Потеря Бахмута для них будет очень большим поражением: морально-психологическим, информационным, пропагандистским. В течение десяти месяцев вести битву за районный центр, положить 100 тысяч убитыми и ранеными и уйти – для них это была бы большая потеря,
– объяснил Сергей Череватый.
В то же время, концентрируя здесь личный состав, враг дал возможность Силам обороны уничтожать оккупантов почти по 100 человек в день.
"Мы вышли на такой уровень потерь российской армии, какой был в Бахмуте у вагнеровцев", – добавил спикер.
Стратегическая задача – сохранить лицо
В действиях врага не прослеживается стратегия и четкий план, нет последовательности.
Их тактика сейчас оборонна, россияне выполняют насущные тактические задачи, чтобы здесь и сейчас сохранить какие-то позиции. За любой населенный пункт держатся чрезвычайной ценой только для того, чтобы их военно-политическое руководство могло сохранить лицо,
– считает собеседник.
Более того, действия оккупантов носят нерегулярный характер и часто зависят от действий ВСУ.
Сергей Череватый о тактике россиян в Бахмуте: смотрите видео
Оккупанты лезут и лезут
Единственное обстоятельство, с которым Вооруженным Силам Украины нужно считаться во время освобождения наших территорий – количественное преимущество врага.
"Пока должны признать, что у них, в количественном измерении, есть и люди, и техника. То, что они не обучены должным образом, не экипированы должным образом, не мотивированы, – позволяет нам сдерживать их наступательный потенциал и препятствовать им двигаться в глубину нашей территории", – сказал Череватый.
Заместитель командующего Восточной группировкой войск по коммуникациям подчеркнул, что украинские воины максимально мотивированы и готовы к кропотливой боевой работе, чтобы освободить нашу землю от оккупанта.
Ситуация на Восточном фронте
- 3 июля командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский посетил район боевых действий для изучения обстановки на месте. По его словам, на Бахмутском направлении продолжаются активные боевые действия, далее есть угроза наступления в сторону города Часов Яр.
- Перед этим заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что российские захватчики не оставляют надежд захватить Бахмут. На Бахмутском направлении за минувшие сутки оккупанты тщетно пытались наступать.
- Спикер 26 артиллерийской бригады Сухопутных войск ВСУ Олег Калашников сообщил, что Россия перебросила резервы на Бахмутское направление, чтобы остановить продвижение украинских сил. Враг стягивает на Бахмутское направление ПИК, которые связаны с "Газпромом".
- Генерал украинской армии Николай Маломуж рассказал, что ВСУ владеют оперативной инициативой в Бахмуте и производят не только наступательные, но и тактические операции. Украинские защитники ориентируются, где россияне могут подтянуть резервы и уничтожают оккупантов.