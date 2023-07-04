Держатся чрезвычайной ценой, – Череватый объяснил, какой план у россиян относительно Бахмута

Враг изо всех сил держится за Бахмут и готов положить там сотни тысяч своих солдат, лишь бы военно-политическое руководство сохранило лицо. Если россияне проиграют битву за районный центр – это морально дестабилизирует армию окупантов.

Об этом 24 Каналу сказал заместитель командующего Восточной группировкой войск по коммуникациям Сергей Череватый. Наличие российских десантных подразделений в Бахмуте – четкий маркер того, что они намерены стоять там до конца.

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Потеря Бахмута для них будет очень большим поражением: морально-психологическим, информационным, пропагандистским. В течение десяти месяцев вести битву за районный центр, положить 100 тысяч убитыми и ранеными и уйти – для них это была бы большая потеря,

– объяснил Сергей Череватый.

В то же время, концентрируя здесь личный состав, враг дал возможность Силам обороны уничтожать оккупантов почти по 100 человек в день.

"Мы вышли на такой уровень потерь российской армии, какой был в Бахмуте у вагнеровцев", – добавил спикер.

Стратегическая задача – сохранить лицо

В действиях врага не прослеживается стратегия и четкий план, нет последовательности.

Их тактика сейчас оборонна, россияне выполняют насущные тактические задачи, чтобы здесь и сейчас сохранить какие-то позиции. За любой населенный пункт держатся чрезвычайной ценой только для того, чтобы их военно-политическое руководство могло сохранить лицо,

– считает собеседник.

Более того, действия оккупантов носят нерегулярный характер и часто зависят от действий ВСУ.

Сергей Череватый о тактике россиян в Бахмуте: смотрите видео

Оккупанты лезут и лезут

Единственное обстоятельство, с которым Вооруженным Силам Украины нужно считаться во время освобождения наших территорий – количественное преимущество врага.

"Пока должны признать, что у них, в количественном измерении, есть и люди, и техника. То, что они не обучены должным образом, не экипированы должным образом, не мотивированы, – позволяет нам сдерживать их наступательный потенциал и препятствовать им двигаться в глубину нашей территории", – сказал Череватый.

Заместитель командующего Восточной группировкой войск по коммуникациям подчеркнул, что украинские воины максимально мотивированы и готовы к кропотливой боевой работе, чтобы освободить нашу землю от оккупанта.

Ситуация на Восточном фронте