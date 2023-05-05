У россиян новый дедлайн – захватить Бахмут до 9 мая: майор запаса сказал, удастся ли это

Враг поставил себе новую цель – оккупировать Бахмут до 9 мая. Однако это 17-й или 18-й дедлайн, который он ставит по поводу захвата этого города и постоянно их меняет.

Об этом 24 Каналу рассказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ, военный эксперт Алексей Гетьман. Он напомнил, что в предыдущий раз противник пошел по хитрому пути, решив захватить Бахмут до начала контрнаступления ВСУ. Но в Кремле это кому-то не понравилось, поэтому они решили снова вернуться к датам.

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Украинские защитники держат оборону

Гетман отметил, что украинские защитники пока держат оборону на восточных окраинах Бахмута.

Приезжал туда командующий Сухопутными войсками господин Сырский, посмотрел непосредственно, что там происходит, пообщался с военнослужащими, которые защищают город. И судя по тому, что стало понятно, вряд ли врагу удастся до 9 мая захватить город. И так же и после этой даты,

– подчеркнул майор запаса ВСУ.

Украинским военным пока в Бахмуте хватает сил и средств для того, чтобы держать оборону.

"Враг возможно будет усиливаться на том направлении, но только в том случае, если будет снимать своих военных с других участков фронта и бросать на Бахмут. Потому что в тылах в России у них пока нет соответствующих сил", - уверен собеседник.

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Ситуация будет развиваться в нашу пользу

На сегодняшний день на этом направлении сосредоточено примерно 25 тысяч российских военнослужащих. Из них около 5 тысяч вагнеровцев. В Бахмуте находится приблизительно 60 танков, более 400 единиц тяжелой техники, до 150 единиц ствольной артиллерии и примерно 50 РСЗО.

Это достаточно мощная группировка, но она не увеличивается, а только уменьшается. Пока им не удалось захватить город. А дальше ситуация будет развиваться в нашу пользу,

– подчеркнул военный эксперт.

Он добавил, что украинские бойцы предпринимали небольшие контрнаступательные действия к северу и югу от Бахмута. По его мнению, это нельзя считать контрнаступлением, которое мы все ожидаем. Просто отразили некоторые огневые позиции, которые враг раньше захватил

"Верим в то, что часть Бахмута останется под нашим контролем, и дальше будем его освобождать. А когда начнется наше контрнаступление, то россиянам будет не до Бахмута", - подчеркнул Алексей Гетьман.

Ситуация на Бахмутском направлении