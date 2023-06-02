Вагнеровцы не выйдут из Бахмута полностью, – военный обозреватель назвал причину
Боевики ЧВК "Вагнера" могут так и не выйти из Бахмута полностью, потому что России не хватает ресурса для ротации. К тому же события на Белгородщине, вероятно, заставят страну-агрессора оттянуть свои силы к границам.
Такое мнение 24 Каналу выразил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, главарь наемников Евгений Пригожин продолжит тянуть время.
К теме Еще от Бахмута не отошел, а уже на Киев собрался: Пригожин призывает к всеобщей мобилизации
"Пригожин заявлял, что по состоянию на 1 июня вся ЧВК "Вагнера" должна выйти из Бахмута. А теперь он говорит, что значительная часть отошла. Еще нужно какое-то время, чтобы отошли другие", – сказал Коваленко.
Почему вагнеровцы не смогут полностью выйти из Бахмута: смотрите видео
Кем Россия заменяет вагнеровцев
Москва использует прежде всего представителей псевдореспублик из 1 и 2 армейских корпусов. Также говорится о подразделениях 31 отдельной десантной штурмовой бригады, которая известна наибольшим количеством потерь во время боевых действий в Гостомеле.Обратите внимание!
Что сейчас происходит в Бахмуте
Коваленко с посыланием на командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского отметил, что в самом городе бои почти сошли на нет. Теперь проходят артиллерийские дуэли, в которых имеют преимущество именно Силы обороны Украины. Это потому, что мы вернули под свой контроль господствующие высоты по флангам в северо- и юго-западных секторах. Мы можем их использовать для более эффективного ведения огня по северному и южному секторам самого города.
ВСУ могли остановить свои действия по флангам для формирования линий огневого воздействия уже не только на Бахмут, но и за его пределами.
"Это может быть подготовка к будущим интересным событиям уже в Клищиевке или Берховке", – добавил военно-политический обозреватель.
ВСУ смогут доставать за пределы Бахмута / скриншот с Google-карты
Ситуация в Бахмуте: последние новости
- В течение последних суток российская армия не наступала на бахмутском направлении. Враг нанес авиационные и артиллерийские удары по городам и селам близ Бахмута.
- Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский отметил, что на бахмутском направлении изменен формат операции, поэтому там наблюдается временное затишье. Но враг не прекратил обстрелы.
- Спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый объяснил, что на бахмутском направлении стало меньше столкновений, ведь враг проводит ротацию. На смену вагнеровцам приходят войска регулярной армии России.