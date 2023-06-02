Вагнеровцы не выйдут из Бахмута полностью, – военный обозреватель назвал причину

Боевики ЧВК "Вагнера" могут так и не выйти из Бахмута полностью, потому что России не хватает ресурса для ротации. К тому же события на Белгородщине, вероятно, заставят страну-агрессора оттянуть свои силы к границам.

Такое мнение 24 Каналу выразил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, главарь наемников Евгений Пригожин продолжит тянуть время.

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"Пригожин заявлял, что по состоянию на 1 июня вся ЧВК "Вагнера" должна выйти из Бахмута. А теперь он говорит, что значительная часть отошла. Еще нужно какое-то время, чтобы отошли другие", – сказал Коваленко.

Почему вагнеровцы не смогут полностью выйти из Бахмута: смотрите видео

Кем Россия заменяет вагнеровцев

Москва использует прежде всего представителей псевдореспублик из 1 и 2 армейских корпусов. Также говорится о подразделениях 31 отдельной десантной штурмовой бригады, которая известна наибольшим количеством потерь во время боевых действий в Гостомеле.

Что сейчас происходит в Бахмуте

Ранее представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявлял, что Россия заменяет вагнеровцев также на различные добровольческие объединения, "Боевой армейский резерв страны" (БАРС), территориальные войска, другие ЧВК типа "Ветеран" и "Лига", роты "Шторм Z".

Коваленко с посыланием на командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского отметил, что в самом городе бои почти сошли на нет. Теперь проходят артиллерийские дуэли, в которых имеют преимущество именно Силы обороны Украины. Это потому, что мы вернули под свой контроль господствующие высоты по флангам в северо- и юго-западных секторах. Мы можем их использовать для более эффективного ведения огня по северному и южному секторам самого города.

ВСУ могли остановить свои действия по флангам для формирования линий огневого воздействия уже не только на Бахмут, но и за его пределами.

"Это может быть подготовка к будущим интересным событиям уже в Клищиевке или Берховке", – добавил военно-политический обозреватель.



ВСУ смогут доставать за пределы Бахмута / скриншот с Google-карты

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