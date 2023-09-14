Давим и возвращаем метр за метром, – воин ВСУ о тяжелых боях возле Клещеевки и Андреевки
Тяжелые бои на Бахмутском направлении продолжаются несколько месяцев. Враг не теряет надежду потеснить украинские силы. Однако наши защитники не только не сдают свои рубежи, но и выбивают противника с его позиций.
Об этом 24 Каналу сообщил командир роты 92 ОМБр Юрий Федоренко, отметив, что ситуация на Бахмутском направлении изменилась по сравнению с весной.
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Удалось нарастить усилия
В начале весны на Бахмутском участке фронта на отрезке в направлении Хромового шли чрезвычайно сложные траншейные бои. Но Силам обороны удалось не просто выстоять, но и нарастить усилия, а также отбросить противника по флангам.Оперативно о контрнаступлении ВСУ и освобожденных городах и селах читайте в нашем телеграме.
"За последние два месяца на Бахмутском направлении коммуникации между разными "организмами" Сил обороны значительно усилились. Как в части пехотных подразделений, так и в части подразделений, выполняющих задачи по проведению доразведки с помощью средств БПЛА, по поражению врага объединенным огневым артиллерийским влиянием и соответственно ударных БПЛА коптерного и иного вида действия", – отметил Федоренко.
Военный ВСУ рассказал о ситуации на Бахмутском направлении: смотрите видео
Бои продолжаются непрерывно
Кроме того, с весны украинским силам удалось выбить противника с ряда позиций, высот и закрепиться на них. Врагу все время дается задача восстановить положение – отбить утраченные позиции. Но Силы обороны держат каждую позицию и противник не имеет успеха.
В направлениях населенных пунктов Клещеевка и Андреевка продолжаются сложнейшие бои. Каждый метр дается тяжело, но мы жмем и возвращаем метр за метром, лесопосадку за лесопосадкой, улицу за улицей,
– подчеркнул командир роты 92 ОМБр.
Он также отметил, что всем хочется, чтобы победы были быстрее, но необходимо ориентироваться на информацию, которую предоставляет Генеральный штаб. Только он имеет ее в полном объеме – как на коротких отрезках, так и в целом по фронту.
"Если есть официальная информация, что тот или иной населенный пункт деоккупированн, то это истина. До того времени, говорить, что он мог быть деоккупирован, – преждевременно. На этом направлении успехи Сил обороны точно есть, и они значительны. Бои продолжаются. – и днем, и в ночное время, безостановочно", – подчеркнул Юрий Федоренко.Важно! В Минобороны заявили, что украинские силы "закрепляются на занятых позициях в районе Андреевки". Однако впоследствии на эту информацию отреагировала пресс-служба 3 отдельной штурмовой бригады, которая отметила, что заявление о взятии Андреевки преждевременно.
Что известно о ситуации на Бахмутском направлении
- В Генштабе сообщили, что украинские защитники проводят наступательные операции южнее Бахмута. В частности, ВСУ имели частичный успех в районе Клещеевки, Андреевки, Курдюмовки Донецкой области.
- Также сержант роты ударных БПЛА и артиллерийской разведки 92 ОМБр Олесь Маляревич отметил, что вблизи Бахмута Силы обороны проводят наступательное действие, выбивая противника с южного фланга Бахмута и нанося ему значительные потери.
- Кроме того, ранее бойцы 3 полка ССО ликвидировали пункт управления БПЛА оккупантов. Именно с этого объекта проводилась корректировка и общая координация действия расчетов БПЛА ZALA и "Ланцет".