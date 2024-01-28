Несмотря на дефицит некоторой техники, Силы обороны делают невозможное, – Федоренко

Существенных изменений в Бахмутском направлении за текущую неделю не произошло. Противник продолжает пытаться реализовать свои тактические намерения, а именно производил ударно-штурмовые действия на отдельных отрезках фронта, применяя комбинированную живую силу.

Где-то прикрывает бронированной техникой, где-то штурмует исключительно личным составом, где-то применяет мобилизованных представителей Шторм-Z как расходный материал. Такой информацией с 24 Каналом поделился командир роты ударных БпАК "АХИЛЛЕС" 92-й ОШБр Юрий Федоренко, подчеркнув, что на отдельных участках россияне штурмуют высокоподготовленными штурмовиками. Такой вывод бойцы сделали на основании экипировки, характера боевых действий и прикрытия ББМ.

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Потери врага

Благодаря слаженной работе ряду бригад и четкому планированию боевых задач как в обороне, так и в улучшении положения на переднем крае, удается остановить тактические намерения врага. Как следствие, оккупанты терпят серьезные потери в живой силе, бронированной технике и артиллерийских средствах.

За 28 января роте ударных БпАК "АХИЛЛЕС" удалось уничтожить 3 вражеских миномета. Еще одного военные изрядно подбили, в ближайшее время российские минометчики подходить к нему не будут. Также удалось ликвидировать несколько единиц вражеской техники и личного состава врага.

И таких подразделений в Силах обороны достаточно много. Они работают во взаимодействии, в слаженной работе и обеспечиваются системный результат. Несмотря на сложность, плохие погодные условия, дефицит некоторой техники, Силам обороны удается делать невозможное,

– заметил Федоренко.

Влияние погоды на ход боевых действий

Военный рассказал, что погода на фронте довольно часто меняется, к примеру: в понедельник – мороз, во вторник – холод переходит в условное тепло, в среду – тепло, в четверг – дождь, в пятницу – туман, а вечером снова мороз и т.д.

Погода сейчас не самая лучшая. Однако Силы обороны в полномасштабной войне воюют более двух лет, поэтому воевали при любых погодных условиях и, видимо, в любых реалиях, какие есть. Даже неблагоприятные погодные условия в некоторых случаях мы стараемся использовать себе в пользу,

– подчеркнул Юрий Федоренко.

В то же время россияне пробуют воспользоваться туманом, чтобы максимально вплотную приблизились к позициям украинских военных и провести ударно-штурмовые действия. В такую погоду Силы обороны не могут применять БПЛА, однако помогают другие средства наблюдения и информирования, которые позволяют понять, где и как будет действовать противник.

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