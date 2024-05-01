Предугадать невозможно: какие методы давления на ВСУ применяют россияне

Несмотря на огромные потери, российские захватчики продолжают атаковать позиции украинских военных. Ожесточенные бои продолжаются на большинстве направлений.

На примере Бахмутского отрезка офицер артиллерии 4 бригады НГУ "Рубеж" Владимир Назаренко объяснил 24 Каналу, как российские военные давят на ВСУ.

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Делают несколько действий одновременно

Военный рассказал, что оккупанты пытаются продвигаться чуть ли не в каждой посадке и населенном пункте на Бахмутском направлении. Однако не одномоментно, а с определенной случайной периодичностью. Довольно сложно спрогнозировать, в какой лесополосе или селе враг попытается развить наступление.

Россияне пробуют накапливать силы и средства, проводить артиллерийскую подготовку, бомбить и применять ударные БПЛА на многих направлениях одновременно,

– отметил Владимир Назаренко.

Поэтому сверхважно, чтобы Силы обороны имели техническое обеспечение, достаточно боеприпасов и огневой мощи, чтобы противостоять врагу. Когда у россиян есть преимущество в снарядах, украинские военные должны отвечать точностью. Поскольку западное вооружение гораздо вернее, чем советское вооружение, которое предназначено для бомбардировки квадрата.

Какая ситуация на Востоке: смотрите на карте

Бахмутское направление: что известно