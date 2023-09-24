Надо оттеснить россиян за реку: как развиваются события на Бахмутском плацдарме
На Бахмутском направлении ВСУ продвигаются вглубь от Клещеевки и Андреевки до Одрадовки, Опытного. Украинские бойцы начинают выходить на реку Бахмутка.
Вытеснение россиян за реку Бахмутка – одна из первоочередных задач для ВСУ. Такое мнение 24 Каналу озвучил полковник запаса ВСУ, военный эксперт, лётчик-инструктор Роман Свитан.
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"Вытеснение россиян за реку Бахмутка в этом районе – сейчас одна из первоочередных задач. За железную дорогу мы их уже их передвинули, дальше нужно вытеснить за рубежи шоссе, идущее из Горловки на Бахмут, и реки Бахмутка, следующей примерно по такому же маршруту ", – объяснил он.
"Россияне хватаются зубами"
Роман Свитан отметил, что это откроет для ВСУ возможность захода с юга в Бахмут вдоль Бахмутки, железной дороги и шоссе. Удобно заходить вдоль трех линейных ориентиров, которыми можно прикрывать от врага свой правый и восточный фланг и двигаться к Бахмуту с юга.
Россияне это прекрасно понимают. Когда мы вытесним их за Бахмутку, у них практически не будет шансов удержать освобождение с юга, заход в Бахмут. Не за что зацепиться, поэтому последние несколько недель зубами хватаются за эти участки поверхности, потому что видят дальнейшие тактические шаги нашего руководства,
– сказал военный эксперт.
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Ситуация на Бахмутском направлении: последние новости
- В Генштабе ВСУ сообщили, что за минувшие сутки на Бахмутском направлении Силы обороны успешно отразили атаки оккупантов в районах Миньковки, Орехово-Василовки и Григоровки Донецкой области. Противник пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки Донецкой области, но успеха не имел.
- Враг нанес авиационных ударов неподалеку от Богдановки, Клещеевки и Северного Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 25 населённых пунктов. В то же время украинские воины ведут штурмовые действия и наносят врагу потери.
- Глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что Украина освободит Бахмут Донецкой области. По его словам, освобождение Клещеевки открыло вид на остальную местность. Далее Украина планирует перекрыть все пути поставки, которые идут в город. Следует заметить, что наши военные уже контролируют ключевую трассу Горловка – Бахмут.