Напоминает сталинские времена: Лукашенко усилил репрессии против политзаключенных и их семей

За последний период в Беларуси существенно усилились репрессии. Они никогда не прекращались, но сейчас стали особенно жесткими.

Об этом 24 Каналу рассказал заместитель руководителя Объединенного переходного Кабинета Беларуси Павел Латушко, отметив, что только на прошлой неделе было более 200 задержаний.

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Лукашенко взялся за членов семей политических заключенных и за людей, которые передавали им в тюрьмы продукты и другие вещи первой необходимости.

Против них возбуждают уголовные дела за покупку продуктов. Они считают, что это является финансированием экстремистской деятельности. То есть ты купил хлеб, колбасу и передал политическим заключенным – и профинансировал экстремизм. Настоящее мракобесие,

– сказал Латушко.

Похоже на сталинские времена

Как отметил Латушко, правозащитники сообщили о 201 задержанном человеке. Но понятно, что их больше. Ведь не каждый сообщает об обысках и арестах.

Когда давление и аресты делают в отношении членов семей политзаключенных, то это сразу напоминает сталинские времена. Когда члены семьи – это враги народа. Задержанных может быть значительно больше, но авторитарная система ограничивает возможности передачи такой информации,

– сказал Латушко.

Кроме того, за прошедшую неделю в Беларуси вынесли приговоры 27 людям за участие в протестах в 2020 году. Белорусская оппозиция тщательно работает, чтобы в конце концов представители режима отвечали за свои преступные действия.

Ситуация в Беларуси: кратко