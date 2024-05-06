Сборы теробороны и наращивание войск: к чему может готовиться Беларусь

Великобритания призвала своих граждан не посещать Украину, особенно области, граничащие с Беларусью. Однако сейчас нет информации, что в Беларуси готовят провокации на границе.

Это 24 Каналу отметил основатель инициативы бывших белорусских правоохранителей BYPOL Александр Азаров. Он предположил, что это может быть связано с определенными заявлениями самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

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"Мы проверяли эту информацию. Нет достоверных данных, что собираются проводить акции или провокации на границе с Украиной. Видимо, это все связано с заявлениями Лукашенко и высших должностных лиц Беларуси о ядерном оружии, подготовке к войне, возможное нападение на Литву и так далее", – сказал он.

Учения теробороны в Минске

По информации мониторинговой группы "Беларускі Гаюн", в июне – июле 2024 года в Московском районе Минска состоятся учения с военнообязанными территориальных войск. По предварительной информации, на сборы из запаса планируют призвать 130 резервистов.

Александр Азаров считает, что это не подготовка к войне. Войска территориальной обороны в Беларуси были созданы в начале 2000-х годов. А когда началось вторжение России с белорусской территории в Украину там начали проводиться постоянные учения.

С начала года было проведено 8 таких учений. Мы общались с военкомами районов, которые говорят, что не хватает средств. Только единичные районы проводят у себя такие учения. В Беларуси нет средств, чтобы провести по всем районам. Поэтому здесь также нет ничего страшного,

– объяснил он.

Новый отряд спецназа

"Беларускі Гаюн" сообщает, что на базе 7-й отдельной специальной милицейской бригады в Витебске был сформирован отряд специального назначения "Витязь". Отряд стал тринадцатым подобным подразделением в структуре внутренних войск. Витебская область оставалась последней, где не было отряда спецназа.

Основатель инициативы бывших белорусских правоохранителей BYPOL предположил, что это ответ Лукашенко на план по его свержению под названием "Перамога", который разработала оппозиция, и на заявление Полка Кастуся Калиновского, который призвал белорусов быть готовыми к освобождению своего государства от диктатуры и оккупации.

План "Перамога" и вторжение с территории Украины белорусских добровольцев предусматривает боевые действия в населенных пунктах. Таким образом режим на это отвечает, создает группы по ликвидации, как они говорят, "террористических групп" и "групп диверсантов",

– считает Азаров.

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