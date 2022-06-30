Маме 2-летнего ребенка присудили 2 года тюрьмы за фото российской техники в Беларуси
В Беларуси нет возможности публично высказывать свою позицию против войны в Украине. Недавно там даже посадили маму двухлетней девочки за фотографию российской техники.
Об этом 24 каналу рассказала белорусская общественная активистка Полина Бродик. По ее словам, власть активно давит на людей, которые пытаются противостоять российскому агрессору.
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К примеру, вчера появилась информация, что трем подрывавшим колеи партизанам уже инкриминируют государственную измену. В целом же в Беларуси задержали десятки – сотни таких людей.
Местные силовики даже посадили за решетку маму 2-летней девочки. Она всего-навсего сфотографировала передвижение российской техники в Беларуси. Этого оказалось достаточно, чтобы его поместили в тюрьму.
Белорусы не поддерживают российскую агрессию в Украине
Госпожа Бродик отмечает, что белорусы массово не поддерживают российских оккупантов. По последним социологическим исследованиям, около 80% белорусов высказываются против вмешательства Беларуси в войну России против Украины.
Мы бы хотели, чтобы Беларусь не была вовлечена в эту ситуацию. Есть разница между взглядами Лукашенко и белорусского народа,
– подчеркнула Полина Бродик.
Белорусы не поддерживают российских оккупантов: смотрите видео
Беларусь может провести скрытую мобилизацию
- По данным Генерального штаба ВСУ, в Беларуси рассматривается возможность проведения скрытой мобилизации. Ранее в местных военкоматах начали проверять собственный приписной состав.
- Известно, что с 28 июня по 16 июля в Гомельской области продлится собрание военнообязанных. Там будут отрабатывать боевое согласование, сформируют отдельные стрелковые батальоны, а также будут работать над организацией охраны объектов.
- Российский публицист Андрей Пионтковский считает, что Лукашенко не хочет привлекать свою армию в войне против Украины. Это ведь для него будет слишком опасно. Он может лишиться власти.
- Между тем, Россия до сих пор пытается втянуть Беларусь в войну против Украины. Они могут совершить определенные провокации. К примеру, самостоятельно атаковать белорусов, а впоследствии обвинить в этом ВСУ. Однако, как убеждает украинская разведка, пока нет угрозы, что с территории Беларуси в ближайшее время снова войдут войска.