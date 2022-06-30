Маме 2-летнего ребенка присудили 2 года тюрьмы за фото российской техники в Беларуси

В Беларуси нет возможности публично высказывать свою позицию против войны в Украине. Недавно там даже посадили маму двухлетней девочки за фотографию российской техники.

Об этом 24 каналу рассказала белорусская общественная активистка Полина Бродик. По ее словам, власть активно давит на людей, которые пытаются противостоять российскому агрессору.

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К примеру, вчера появилась информация, что трем подрывавшим колеи партизанам уже инкриминируют государственную измену. В целом же в Беларуси задержали десятки – сотни таких людей.

Местные силовики даже посадили за решетку маму 2-летней девочки. Она всего-навсего сфотографировала передвижение российской техники в Беларуси. Этого оказалось достаточно, чтобы его поместили в тюрьму.

Белорусы не поддерживают российскую агрессию в Украине

Госпожа Бродик отмечает, что белорусы массово не поддерживают российских оккупантов. По последним социологическим исследованиям, около 80% белорусов высказываются против вмешательства Беларуси в войну России против Украины.

Мы бы хотели, чтобы Беларусь не была вовлечена в эту ситуацию. Есть разница между взглядами Лукашенко и белорусского народа,

– подчеркнула Полина Бродик.

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