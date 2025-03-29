ВСУ прорвали первую линию обороны врага на Белгородщине: пойдут ли они в глубь территории России

Украинским силам в Белгородской области удалось продвинуться по российской территории на 3 –4 километра. Недавно бои шли вблизи поселка Поповка.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ и летчик-инструктор Роман Свитан рассказал 24 Каналу, какую цель преследуют украинские силы, продвигаясь в Белгородской области. К слову, по данным Института изучения войны, небольшие группы украинской пехоты ведут штурмовые действия в районе Демидовки, Графовки и Прилесья на Белгородщине.

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Какая задача у Сил обороны

Военный эксперт отметил, что украинские силы однозначно проломили первую линию обороны оккупантов вдоль границы в Белгородской области. Второй же линии обороны у врага в направлении 500 километров в сторону Москвы вообще нет.

Первая линия обороны возможно расположена взводными опорными пунктами вдоль линии границы, а дальше они уже отсутствуют,

– пояснил он.

Однако украинским военнослужащим, по мнению полковника ВСУ в запасе, не нужно заходить вглубь Белгородщины, потому что перед ними стоит задача не захвата российской территории, а создание там буферной зоны.

Ситуация в Белгородской области: смотрите на карте

Зона обеспечения перед фортификацией, по его словам, – это вообще минные поля, глубиной 3 – 4 километра, в зависимости от высот, что там расположены.

А ширина зоны обеспечения должна быть более 10 километров – от Поповки до Прилесья. Это хороший плацдарм, который должен быть расширен до 500 километров – от Брянской области до Ростовской. А на этом участке

– от Беларуси до Оскола, – подчеркнул Романи Свитан.

Эта задача, как заметил военный эксперт, должна быть для тех Сил обороны, которые там уже стоят. Украина имеет оборонительные сооружения, вдоль которых развернуты войска, и они должны зайти на российскую территорию, чтобы улучшить свои позиции. Это сейчас и происходит вдоль всей линии границы Северного фронта.

Напомним, что издание The New York Times пишет, что наступление ВСУ на Белгородскую область, вероятно является попыткой Украины оттянуть российские силы из Курской области. Это должно позволить снизить давление врага на Курщине. В то же время в СМИ считают это наступление рисковым для Украины, ведь Кремль не шел на уступки после захода украинского войска в августе 2024 года на российскую территорию.