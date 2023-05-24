Пограничники скрываются позади: СМИ раскрыли, кто действительно защищает Белгородскую область

На фоне последних действий легиона "Свобода России" и Российского добровольческого корпуса, анонсировавших "освобождение" Белгородщины, встал вопрос защиты границ России. В первую очередь он интересует самих россиян. Местные журналисты провели расследование и пришли к неожиданным выводам.

Государственные границы в Белгородской области охраняют не российские пограничники. Их обязанности на территории страны-агрессорки выполняют другие люди.

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Кого оккупанты поставили на границу с Украиной

Госграница под Белгородом охраняется срочниками. А уже за ними расположены росгвардейцы и пограничники. Ими патрулируется периметр. Такая практика существует с сентября 2022 года.

Призывники расположены в 200 – 300 метрах от украинской территории. При этом в России по местным законам это считается "пребыванием вне зоны военных действий".

Что рассказывают родственники солдат

По словам родных призывников, их родственники выполняют работу за пограничников. Они несут караульную службу, ходят в наряды, живут в блиндажах.

Мать одного из таких россиян заявила оппозиционному изданию, что срочники были отправлены "в поля" всего через две недели после принесения присяги. Им приходится не только рыть окопы, но и учиться выживать.

Некоторые родственники на это пожаловались. Но командование Западного военного округа России в ответ заявило, что эти срочники "выполняют задачи, направленные на усиление и охрану государственной границы". Также там добавили, что солдат срочной службы якобы не вовлекают в российско-украинскую войну.

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