"Верят в ВСУ": как оккупанты перестроили порт в Бердянске

Оккупанты продолжают использовать Бердянский морской порт. Там даже строят определенные укрепления.

Об этом 24 Каналу рассказал заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов, отметив, что на протяжении оккупации россияне используют его для снабжения боеприпасами и вывоза краденого зерна, металлолома и т.д.

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Боятся утечки информации

Как отметил Дудукалов, в свое время оккупанты оставили гражданских работников, работавших в Бердянском порту еще до войны. Но потом там предупредили, что им нужна только треть сотрудников. В самом порту много военных. Они не хотят утечки информации.

Известно, что на объекте находится боеприпасы и системы ПВО. В последнее время захватчики пытаются там обустроить укрытие. Также в порту есть сирена, извещающая местных о воздушной тревоге.

Бердянск находится в оккупации почти с начала полномасштабного вторжения России. Ранее Дудукалов рассказал , как россияне издеваются над украинцами в этом городе.

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Интересно, что оккупанты даже обустраивают определенные укрепления в порту. Это довольно странная идея.

Они немного там даже устроили укрепление. Интересно, потому что со стороны Таганрога ВСУ вряд ли будут атаковать порт в Бердянске. Но они верят в ВСУ. И реально роют окопы на берегу Азовского моря,

– сказал Дудукалов.

Ситуация в Бердянске: коротко