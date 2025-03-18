Иран – союзник России: политтехнолог предположил, как ситуация на Ближнем Востоке поможет Украине

На днях США атаковали объекты хуситов, которые поддерживает Иран. Удары были нанесены как предупредительный сигнал Тегерану. Впоследствии Трамп пригрозил Ирану, заявив, что если он будет помогать хуситам, которые атакуют американские суда в Красном море, то США будут отвечать на такие действия огнем.

Политтехнолог Тарас Загородний в разговоре с 24 Каналом отметил, что сейчас у Трампа есть возможность вернуть доверие к США и на примере Ирана показать свою мощь.

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Кремль напряжен из-за угроз Трампа

Загородний подчеркнул, что необходимо спасать репутацию США, потому что, по его словам, мир начал сомневаться, что "шериф" может применять силу. Однако заметил, что из-за того, что новая администрация американского президента сделала за полтора месяца, вернуть быстро доверие будет трудно.

"Иран – союзник России. Трамп имитирует непредсказуемость. Подозреваю, что россиян очень напрягает то, что делает Трамп, потому что не знают, в какой момент он может развернуться в другую сторону. А вот если по Ирану мощно ударят, уничтожат его ядерную программу, то покажут, что с ними (американцами – 24 Канал) играть нельзя", – озвучил Загородний.

Политтехнолог высказал мнение, что в этой ситуации должна участвовать и проявлять себя украинская дипломатия, поскольку Иран – это партнер России. Если ему будет плохо, то и стране-агрессору тоже будет не сладко. Загородний отметил, что стоит принимать во внимание и экономический кризис в Иране, это будет влиять в первую очередь на Россию. Он предположил, что скоро мир может увидеть "оскал американского империализма" и "шериф" (Трамп) начнет выполнять свою роль.

Отметим, что военный эксперт, соучредитель Консорциума оборонной информации Михаил Самусь высказал мнение, что США могут использовать военную мощь в ситуации с Ираном и хуситами. Участие американцев в военной операции против Ирана было бы для Украины выгодным, ведь если США достигнут успеха в этом регионе, это сделает Россию слабее.