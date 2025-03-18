Політтехнолог Тарас Загородній в розмові з 24 Каналом наголосив, що зараз у Трампа є можливість повернути довіру до США та на прикладі Ірану показати свою міць.

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Кремль напружений через погрози Трампа

Загородній підкреслив, що необхідно рятувати репутацію США, бо, з його слів, світ почав сумніватися, що "шериф" може застосовувати силу. Однак зауважив, що через те, що нова адміністрація американського президента вчинила за півтора місяця, повернути швидко довіру буде важко.

"Іран – союзник Росії. Трамп імітує непередбачуваність. Підозрюю, що росіян дуже напружує те, що робить Трамп, бо не знають, в яку мить він може розвернутися в інший бік. А от якщо по Ірану добре вгатять, знищать його ядерну програму, то покажуть, що з ними (американцями – 24 Канал) гратися не можна", – озвучив Загородній.

Політтехнолог висловив думку, що в цій ситуації повинна долучатися і проявляти себе українська дипломатія, оскільки Іран – це партнер Росії. Якщо йому буде погано, то і країні-агресорці теж буде не солодко. Загородній зазначив, що варто брати до уваги й економічну кризу в Ірані, це буде впливати першочергово на Росію. Він припустив, що скоро світ може побачити "вискал американського імперіалізму" і "шериф" (Трамп) почне виконувати свою роль.

Зазначимо, що військовий експерт, співзасновник Консорціуму оборонної інформації Михайло Самусь висловив думку, що США можуть використати військову міць в ситуації з Іраном і хуситами. Участь американців у військовій операції проти Ірану була б для України вигідною, адже якщо США досягнуть успіху в цьому регіоні, це зробить Росію слабшою.