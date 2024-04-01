Есть 2 типа солдат: кого Россия бросает в бой на Бахмутском направлении

По данным аналитиков DeepState, все больше обострилась ситуация на Бахмутском направлении. Российские войска сконцентрировали основные усилия в направлении Часового Яра.

Подробнее о ситуации на Бахмутском направлении 24 Каналу рассказал командир батальона ударных БПАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко. Он отметил, что россияне используют комбинированную живую силу во время штурмов.

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Кого бросают в бой

Как отметил Федоренко, живую силу врага даже сложно посчитать. Противник может легко на коротком отрезке оставить 30 своих штурмовиков и вечером снова повторить ударно-штурмовые действия.

Это свидетельствует о том, что живой силы у россиян достаточно много. Более того, она комбинированная,

– отметил командир батальона ударных БПАК "Ахиллес".

Российская армия имеет 2 типа солдат:

низкоподготовленные представители частных военных компаний и мобилизованные, которые являются расходным материалом для России. Они идут по минным заграждениям, обнаруживают огневые позиции, проводят разведку боем, пытаются закопаться вблизи наших позиций, эвакуируют подбитую технику с поля боя.

представители частных военных компаний и мобилизованные, которые являются расходным материалом для России. Они идут по минным заграждениям, обнаруживают огневые позиции, проводят разведку боем, пытаются закопаться вблизи наших позиций, эвакуируют подбитую технику с поля боя. высокоподготовленные. Они отличаются экипировкой, в частности, средствами индивидуальной защиты, а также тактикой ведения боевых действий.

"Они реально воюют гораздо лучше и профессионально, но несмотря на уровень подготовки и численность, Силам обороны на текущий момент удается удерживать противника", – подчеркнул Федоренко.

Как россияне наступают на Бахмутском направлении / Смотрите на карте

Дефицит артиллерийских снарядов

Противник действительно преобладает в количестве боеприпасов к артиллерийским системам – один к пяти – шести. То есть, на один наш выстрел оккупанты могут осуществить шесть.

Многие говорят о том, что беспилотные системы – это замена дефицита артиллерийских боеприпасов. Скажу вам так, ближайшие 50 лет ничего не сможет подменить артиллерию по эффективности,

– сказал командир батальона ударных БпАК "Ахиллес".

Ударные дроны – это дополнительное средство огневого воздействия по противнику, который является высокоточным, но наибольшее впечатление враг испытывает во время объединенного огневого воздействия. Когда военные одновременно по одной категории целей бьют FPV-дронами и другими ударными средствами и наваливают артиллерией. Тогда результат намного лучше.

Если Вооруженным Силам Украины обеспечить хотя бы паритет в количестве артиллерийских боеприпасов, то с мастерством наших артиллеристов нам удастся не просто отстоять позиции, а отбросить противника на предыдущие рубежи,

– добавил Федоренко.

Не только штурмуют Часов Яр

Кроме сосредоточения усилий в направлении Часового Яра, россияне также штурмуют населенные пункты Богдановка, Ивановское, Клещеевку и Андреевку, чтобы держать постоянную динамику и выравнивать линию боевого соприкосновения.

За последние сутки оккупационная армия не имела никаких тактических успехов на поле боя. Атаки в направление населенного пункта Клещеевка были отбиты, а в направлении Ивановского привели к тому, что сегодня российские захватчики оставили на поле боя две бронированные машины, которые отвечали за доставку штурмовой живой силы на переднюю линию.

Несколько российских штурмовиков были эффективно уничтожены благодаря огню ударных беспилотных систем, FPV-дронов, а также огня артиллерийских средств.

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