Россия давно потеряла свои возможности на море, – эксперт

Россия громко вышла из "зернового соглашения", но торговые корабли продолжают ходить. Однако страна-оккупантка уже давно не контролирует море.

Сейчас ни одна из сторон не контролирует Черное море. Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу заявил старший аналитик фонда "Вернись живым" и аналитик Национального института стратегических исследований Николай Белесков.

Обратите внимание Предостережение для Путина: что означает заявление Сунака о действиях России в Черном море

Россия уже давно не контролирует море

По словам Белескова, ситуация в нашей акватории тяжелая, но она динамично развивается в нашу сторону. Не так быстро, как хотелось бы, но сейчас ни одна из сторон не контролирует Черное море. Россия давно потеряла свои возможности, а Украина в определенной степени не получила, но при этом наносит удары силам Черноморского флота.

Пример, когда корабли вывозят зерно без согласия со стороны Москвы, является прямым отражением наших успешных действий. Это и зачистки "вышек Бойко", и рейдовые действия в Крыму, и атаки надводными беспилотниками. Настоящими признаками успеха будет то, что по зерновому коридору будут проходить несколько судов, а в принципе торговля будет вестись полноценным путем. Пока же есть пока единичные случаи,

– отметил аналитик.

Эксперт подчеркнул, что прямую угрозу со стороны флота мы минимизировали, россияне вынуждены держаться в районе Севастополя и не выходить из бухты, но желательно вытеснять их надводные корабли в Новороссийск.

С другой стороны, Россия может создавать нам проблемы, нанося удары по инфраструктуре, которая нужна для перевалки зерна.

"Мы потеряли более 200 тысяч тонн зерна, но вопрос еще и в уничтоженных элеваторах, которые используют для его хранения и перегрузки. Конечно, Украина борется с выбиванием таких способностей врага, мы перехватываем много "Шахедов", крылатых ракет, но уровень перехвата все еще недостаточна исключительно по техническим причинам, но да, у России есть намного меньше возможностей нам мешать, чем даже им представлялось, когда они выходили из "зернового соглашения". через ракеты "Гарпун", но будут перехватывать корабли ближе к Турции, в открытом море, вне территориальных вод. Однако успешные действия надводных беспилотников по кораблям проекта 22160 нивелировали такие риски", – подчеркнул аналитик.

Белесков добавил, что россияне уже не решаются даже выходить в сторону коридоров, потому все больше кораблей заходит в порты Одесской области. Однако борьба продолжается.

Способна ли Украина защитить Черное море

Глава ОО "Украина в НАТО", член Атлантического совета Юрий Романюк заявил, что Украина может самостоятельно защищать Черное море и обеспечивать экспорт зерна в Стамбул. ВСУ активно работают над уничтожением Черноморского флота России. По его словам, фактически Черноморского флота России уже нет.

Мы уже вообще передвинули Черноморский флот. По сути, его уже не существует. Уничтожен не только крейсер "Москва" – флагман Черноморского флота. Уничтожен также штаб и командование Черноморского флота", – отметил Романюк.