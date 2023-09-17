Украина возвращает контроль над Черным морем: как россияне спасают свой флот

После поражения Силами обороны в Севастополе российского БДК "Минск" он не подлежит восстановлению. В то же время Россия перебросила с Черного моря 3 своих десантных корабля в Азовское море.

Это означает, что сейчас российский флот парализован на определенной части Черного моря. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан, отметив, что оккупантам опасно находиться в районе западного побережья временно оккупированного Крыма.

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Попробуем достать и там

Россияне будут пытаться скрыться за полуостровом – со стороны Новороссийска. Или зайти в Азовское море, чтобы обезопаситься от украинских средств поражения.

Украина начинает контролировать Северо-западную акваторию Черного моря – от Крыма до Одессы,

– подчеркнул полковник запаса ВСУ.

В то же время Керченский пролив россияне пытаются контролировать и не дают туда зайти нашим безэкипажным катерам, создав из Азовского моря "джакузи" для своего флота.

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Туда достать можно только Storm Shadow или SCALP-EG. Но для этого нужно точно знать координаты больших десантных кораблей, которые россияне туда вывезли или кораблей Черноморского флота.

"А потому будем рады, если командование Черноморского флота передаст нам координаты стоянок этих судов, тогда мы попробуем их и там достать", – отметил Роман Свитан.

Россия продолжает нести потери в Крыму

Во временно оккупированном Севастополе 13 сентября раздались взрывы. Под ракетные обстрелы попал судоремонтный завод. В результате ударов значительные поражения получили большой десантный корабль "Минск" и подлодка, ракетоноситель "Ростов-на Дону", которые находились на заводе на ремонте.

В то же время руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк отметила, что после поражения БДК "Минск" и подлодка "Ростов-на-Дону" "превратились фактически в детали". Больше эти борта не могут полноценно использоваться.

Кроме того, украинские силы в течение почти месяца нанесли сокрушительные удары по российской системе ПВО в Крыму. 23 августа вблизи Оленевки была ликвидирована система С-400. А 14 сентября рядом с Евпаторией был уничтожен вражеский комплекс ПВО "Триумф". Удары по комплексу были нанесены с помощью беспилотников и ракет украинского производства.