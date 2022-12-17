Ситуация для российских войск не такая, чтобы наступать, – Жданов оценил угрозу на Востоке

Институт изучения войны сообщил, что Россия, вероятно, готовится к новому полномасштабному наступлению на Востоке в январе – феврале 2023 года. Так, в Луганской области россияне перекидывают технику ближе к линии фронта, а в Донецкой области усиливают резервы. Военный эксперт оценил угрозу наступления.

Об этом в своем стриме рассказал военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 канал. Он отметил, что действительно на Донецком направлении действует около 40 батальонно-тактических групп, большинство из них – вагнеровцы, укомплектованные зеками и мобилизованными.

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По его словам, это самые боеспособные регулярные части – оставшиеся в России десант и морская пехота. Также там присутствует часть подразделений, отошедших с правобережья Херсона. Это около 35 тысяч человек. Здесь ничего нового нет", – добавил он.

"А о том, что россияне перекидывают тяжелую технику и личный состав на Луганском направлении, усиливают линию обороны и пытаются удержать фронт на рубеже Сватово – Кременная, мы тоже знаем", – отметил эксперт.

Но почему-то раньше это интерпретировалось как попытка оккупантов остановить контрнаступление ВСУ, а теперь после интервью Залужного ISW (Институт изучения войны – 24 канал) вдруг заявил, что это подготовка к новому наступлению. Но там ситуация у российских войск не такая, чтобы наступать в Луганской области,

– объяснил Жданов.

По его мнению, россияне пытаются атаковать наши позиции, но на отдельных направлениях – для того чтобы "сбить" темп нашего продвижения.

Жданов рассказал о ситуации на Востоке: видео



"Что касается Донецкой области – там тоже ничего странного, ВСУ стоят в обороне уже несколько месяцев, а россияне безуспешно пытаются прорвать наши позиции", – добавил военный эксперт.

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