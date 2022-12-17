Ситуация для российских войск не такая, чтобы наступать, – Жданов оценил угрозу на Востоке
Институт изучения войны сообщил, что Россия, вероятно, готовится к новому полномасштабному наступлению на Востоке в январе – феврале 2023 года. Так, в Луганской области россияне перекидывают технику ближе к линии фронта, а в Донецкой области усиливают резервы. Военный эксперт оценил угрозу наступления.
Об этом в своем стриме рассказал военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 канал. Он отметил, что действительно на Донецком направлении действует около 40 батальонно-тактических групп, большинство из них – вагнеровцы, укомплектованные зеками и мобилизованными.
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По его словам, это самые боеспособные регулярные части – оставшиеся в России десант и морская пехота. Также там присутствует часть подразделений, отошедших с правобережья Херсона. Это около 35 тысяч человек. Здесь ничего нового нет", – добавил он.
"А о том, что россияне перекидывают тяжелую технику и личный состав на Луганском направлении, усиливают линию обороны и пытаются удержать фронт на рубеже Сватово – Кременная, мы тоже знаем", – отметил эксперт.
Но почему-то раньше это интерпретировалось как попытка оккупантов остановить контрнаступление ВСУ, а теперь после интервью Залужного ISW (Институт изучения войны – 24 канал) вдруг заявил, что это подготовка к новому наступлению. Но там ситуация у российских войск не такая, чтобы наступать в Луганской области,
– объяснил Жданов.
По его мнению, россияне пытаются атаковать наши позиции, но на отдельных направлениях – для того чтобы "сбить" темп нашего продвижения.
Жданов рассказал о ситуации на Востоке: видео
"Что касается Донецкой области – там тоже ничего странного, ВСУ стоят в обороне уже несколько месяцев, а россияне безуспешно пытаются прорвать наши позиции", – добавил военный эксперт.
Россия готовит новое наступление на Украину
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный оценил возможное повторное наступление оккупантов на столицу. Он подчеркнул, что Россия готовит около 200 тысяч захватчиков и, вероятно, они снова пойдут на Киев.
- Залужный рассказал, что все-таки "частичная мобилизация" в России сработала. По его информации, в резерве российской армии есть 1,2 – 1,5 миллиона человек.
- Кроме того, российские войска могут возобновить наступательные операции. На двух основных направлениях продвижения в ближайшие месяцы – вдоль границы Харьков – Луганск на северо-востоке Украины или в Донецкой области.
- В то же время главнокомандующий ВСУ отметил, что в его распоряжении в ВСУ – достаточное количество людей. Министр обороны Алексей Резников также заявил, что у Украины достаточно людей, чтобы эффективно бороться с российскими захватчиками.