Про це у своєму стрімі розповів військовий експерт Олег Жданов, передає 24 канал. Він зазначив, що дійсно на Донецькому напрямку діє близько 40 батальйонно-тактичних груп, більшість з них – вагнерівці, укомплектовані зеками та мобілізованими.

До теми Генерал Ходжес сказав, чи можливий новий наступ Росії в лютому

За його словами, це найбільш боєздатні регулярні частини – десант і морська піхота, яка залишилася в Росії. Також там присутня частина підрозділів, які відійшли з правобережжя Херсонщини. "Це близько 35 тисяч людей. Тут нічого нового немає", – додав він.

"А про те, що росіяни перекидають важку техніку та особовий склад на Луганському напрямку, посилюють лінію оборони та намагаються втримати фронт на рубежі Сватове – Кремінна, ми теж знаємо", – зазначив експерт.

Але чомусь раніше це інтерпретувалося як спроба окупантів зупинити контрнаступ ЗСУ, а тепер після інтерв'ю Залужного ISW (Інститут вивчення війни – 24 канал) раптом заявив, що це підготовка до нового наступу. Але там ситуація в російских військ не така, щоб наступати на Луганщині,

– пояснив Жданов.

На його думку, росіяни намагаються атакувати наші позиції, але на окремих напрямках – для того, щоб "збити" темп нашого просування.

Жданов розповів про ситуацію на Сході: відео



"Що стосується Донецької області – то там теж нічого дивного, ЗСУ стоять в обороні вже кілька місяців, а росіяни безуспішно намагаються прорвати наші позиції", – додав військовий експерт.

Росія готує новий наступ на Україну