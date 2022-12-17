Про це у своєму стрімі розповів військовий експерт Олег Жданов, передає 24 канал. Він зазначив, що дійсно на Донецькому напрямку діє близько 40 батальйонно-тактичних груп, більшість з них – вагнерівці, укомплектовані зеками та мобілізованими.
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За його словами, це найбільш боєздатні регулярні частини – десант і морська піхота, яка залишилася в Росії. Також там присутня частина підрозділів, які відійшли з правобережжя Херсонщини. "Це близько 35 тисяч людей. Тут нічого нового немає", – додав він.
"А про те, що росіяни перекидають важку техніку та особовий склад на Луганському напрямку, посилюють лінію оборони та намагаються втримати фронт на рубежі Сватове – Кремінна, ми теж знаємо", – зазначив експерт.
Але чомусь раніше це інтерпретувалося як спроба окупантів зупинити контрнаступ ЗСУ, а тепер після інтерв'ю Залужного ISW (Інститут вивчення війни – 24 канал) раптом заявив, що це підготовка до нового наступу. Але там ситуація в російских військ не така, щоб наступати на Луганщині,
– пояснив Жданов.
На його думку, росіяни намагаються атакувати наші позиції, але на окремих напрямках – для того, щоб "збити" темп нашого просування.
Жданов розповів про ситуацію на Сході: відео
"Що стосується Донецької області – то там теж нічого дивного, ЗСУ стоять в обороні вже кілька місяців, а росіяни безуспішно намагаються прорвати наші позиції", – додав військовий експерт.
Росія готує новий наступ на Україну
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний оцінив можливий повторний наступ окупантів на столицю. Він наголосив, що Росія готує близько 200 тисяч загарбників і, ймовірно, окупанти знову підуть на Київ.
- Залужний розповів, що все ж таки "часткова мобілізація" в Росії спрацювала. За його інформацією, у резерві російської армії є 1,2 – 1,5 мільйона осіб.
- Крім того, російські війська можуть відновити наступальні операції на двох основних напрямках просування в найближчі місяці – вздовж кордону Харків – Луганськ на північному сході України або в Донецькій області.
- Водночас головнокомандувач ЗСУ зауважив, що у його розпорядженні у ЗСУ – достатня кількість людей. Міністр оборони Олексій Резніков також заявив, що Україна має достатньо людей, щоб ефективно боротися з російськими загарбниками.