Март для Украины будет тяжелым, но наше самое слабое место – точно не фронт

Мы можем хихикать или ужасаться из-за текущих девиаций, но все возможное сотрудничество с США надо сохранить. И быть готовыми возобновить.

США, Европа и Китай: что делать Украине

Масса людей сейчас делает эту работу по формальным и неформальным каналам. Все, кто имеет деловые, человеческие, другие контакты, могут включаться. Об этом заявил Алексей Копытько, информирует 24 Канал.

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Устойчивый низовой фон о необходимости сотрудничества реально поможет. Развороты и "отрезвления" в политике не редкость. Это требует времени, учитывая, что действующая администрация воспринимает нас как досадную помеху, подлежащую устранению. Даже при временном откате отношений диапазон этого отката может быть драматически разным: от отсутствия помощи до прямого ущерба, эмбарго. США остаются гегемоном, центром притяжения, источником знаний, только они имеют необходимые универсальность и масштаб.

Никаких сопоставимых отношений с Китаем у нас даже теоретически быть не может. Для Китая мы не существуем как субъект со свободой воли. Просто не существуем. Только как прокси США, что раздражает Россию.

Обижаться на Дональда Трампа можно, но Китай – это не альтернатива. Россия способна до сих пор вести войну исключительно благодаря Китаю. Лезть на рожон не надо, отраслево взаимодействовать надо, но никаких иллюзий.

Европа очень разнообразна. Даже в условно лояльных к нам стран есть разрыв между военными и политиками, обществом и армией. У нас, при всех проблемах и оговорках, уровень привлечения гражданских к обороне – космический по сравнению с Европой. Изменения там, если и будут, то небыстро. С качелями и откатами. Нужно очень трезво оценивать реальные возможности Европы с поправкой на какое-то время.

На ментальном уровне в Европе продолжают готовиться к прошлой войне. Мы на три корпуса впереди. Это есть аргумент. Потому что россияне тоже на три корпуса впереди. Европа может сравнительно быстро и в нужном объеме помочь деньгами, чтобы разогнать наши внутренние ресурсы. Также она может помочь дипломатическими и политическими контактами в разных странах. Это много.

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Россияне очень эффективно могут нагонять страх. В каждой стране Европы надо развивать контакты с группами, которые понимают, что запугивание, которые начались, не прекратится никогда, если не устранить источник или не лишить агрессора возможности запугивать.

В случае нарастания кризиса в ЕС или в отдельной стране, скорее будут искать возможность договориться с США и Россией за наш счет, чем рисковать. По меньшей мере ближайшие несколько лет. Поэтому ресурсы точно будут, помощь точно будет, просто надо осознавать их пределы.

Самое слабое место Украины

Самое слабое место – это не фронт, а мозги в тылу. Россия не может ничего сделать нашей армии быстро. Если бы могла – уже давно сделала бы. Быстро она может только запугать тыл. Например, с помощью массированных ударов по инфраструктуре и жилых домах. Может выносить энергетику.

Объективно, мы лучше подготовлены, чем три – два – полтора года назад. Инвентаризируем и заряжаем все батареи, перетряхиваем и обновляем аптечки, выбрасываем изношенный запас и добавляем новый. Просто готовимся, как уже готовились.

Время сейчас – превыше всего.

Например, в России скоро начнется сезон пожаров. В этом году он будет раньше из-за сухой зимы. Уже горит Приморье. Наложение различных замедляющих факторов может стать несовместимым с необходимостью давить на фронте.

Что нам делать дальше

Сейчас идеальное время, чтобы привести в порядок голову и сделать выводы. То, что я напишу дальше, не все воспримут сразу, а потому просто обдумайте.

Я уже упоминал народный спутник, купленный летом 2022 года. Сколько тогда было криков и истерик! Мол: "Зачем? Партнеры же нам все дают!". Вчера вышла публикация со ссылкой на ГУР, в которой заметили, что этот спутник – не единственный. По меньшей мере, еще есть что-то "при поддержке Германии". Я об этом что-то упоминал ранее без конкретизации. Это тоже началось в 2022 году.

В 2022-м – первой половине 2023 годов было немало сделано для диверсификации по многим важным направлениям. Начиная от условной "Богданы", которая сейчас штампуется в невероятном для Европы темпе. Просто делалось в тишине, подсвечивалась иностранная помощь. Именно поэтому Украина демонстрирует загадочную устойчивость.

Не везде, но во многом мы сильнее, чем кажется и чем можно сказать. Те, кто видит общую картину на уровне метаданных войны, это знают. Поэтому дожимать Украину без нашего добровольного решения – можно устать. Поэтому давят на мозги. Поэтому системно выпиливали людей, которые работали на повышение внутренней субъектности.

Самое время провести инвентаризацию. Зафиксировать критические зависимости. Запомнить, кто публично и непублично обслуживал появление этих зависимостей. И кто сейчас продолжает это делать. Иначе – ноль шансов вырваться. Не на этом, то на следующем этапе загонят.

Следующая экзистенциальная задача – пересмотр самоубийственных установок, которые годами натягивали на страну банды лоббистов в пользу внешних игроков. Но это требует отдельного текста.

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Сейчас весь наш маневр заключается в том, чтобы укреплять фронт и повышать устойчивость. Никаких волшебных таблеток нет. Если кто-то надеется комфортно подморозиться/сдаться – то сейчас даже опции такой нет. Все будет максимально некомфортно.

Поэтому найдите способ контролировать тревожность, не отрывайтесь на то, что прямо на вас не влияет и что вы даже теоретически не можете изменить. Пусть оно развлекает, не съедая душевную энергию. Она понадобится, чтобы поддержать близких.

Март точно будет тяжелым. К апрелю будут новые вводные. Например, частично заработает новая корпусная система организации войск. Более динамично сможет реагировать Европа. Трамп и его окружение начнут получать отдачу за свои экзерсисы.

Будет день – будет пища.