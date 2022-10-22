Оккупанты могут продвигаться на определенных участках: опасна ли для ВСУ ситуация на Донбассе

У оккупантов есть определенные продвижения на Донбассе, в частности они постоянно пытаются наступать в сторону Бахмута и уже попытались пойти севернее Кременной. Это инерционное движение, которое удалось благодаря мобилизованным, но оно не будет долговременным.

Об этом рассказал бывший сотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. Ранее он рассказал о том, почему замедлилось контрнаступление ВСУ в Луганской области.

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Любое движение россиян опасно

Ступак отметил, что любое движение россиян и даже их статическая позиция несут опасность для наших военных. Постоянно происходят обстрелы. Однако сейчас у них сменилось командование, а значит, изменилась и тактика.

Суровикин руководит всем этим войском на манер, где-то у него есть успехи, потому что россияне все же умеют воевать, знают как воевать и делают это. Но они продвигаются не так активно, как продвигались наши военные. Мне кажется это не то, что последние потуги, а исключительно с помощью мобилизованных, которых набросали, которым дали легкое вооружение, и при поддержке артиллерии и танков они имеют возможность определенное время на определенное расстояние продвигаться,

– заметил бывший сотрудник СБУ.

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Мобилизированные россияне

Эксперт Украинского института будущего продолжил, что благодаря мобилизованным россиянам на Донбассе удалось удержать свои позиции и пойти вперед. Говорить, что они никак не повлияли на ситуацию, мы не можем. Однако решающей роли в их присутствии нет.

"Да, есть движение, но это с помощью инерционной массы. Мы видим, что они не подготовлены. Танки Т-62 60-х годов, снаряды "сейчас на сейчас", что изготовили, то и доставили на фронт", – подчеркнул Ступак.

Он добавил: это значит, что запасы, которые у них были почти иссякли. Это указывает на проблемы в России со снабжением. Чтобы их развязать россияне, в частности, тянут технику и боеприпасы из Беларуси. Хотя там интересная ситуация, что поначалу эшелоны едут в одну сторону, потом – в обратную.

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