Ситуация на Донбассе полностью контролируемая, – Офис Президента

Владимир Зеленский 19 февраля отправится в Мюнхен для участия в конференции по безопасности. В Офисе Президента заверили, что украинские военные полностью контролируют ситуацию на Донбассе.

Перед визитом главы государства в Мюнхен, который состоится 19 февраля, в Офисе Президента прокомментировали текущую ситуацию на Донбассе.

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Ситуация на Востоке – контролируемая

У Зеленского отметили, что ситуацию на оккупированных частях Донбасса, Крыма и вблизи границ Украины анализируют специальные службы нашего государства. В рабочем порядке происходит постоянный анализ разведывательных данных и обмен информацией с партнерами.

Кроме того, Украина регулярно получает дополнительные актуальные данные разведки относительно активности российских сил.

Ситуация на Востоке страны полностью контролируемая украинскими силами безопасности и обороны,

– заверили в ОП.

Соответствующую информацию сообщили на фоне визита Зеленского в Мюнхен для участия в ежегодной конференции по безопасности и проведения переговоров, которые запланированы на этой площадке.

Ситуация на Донбассе и на границах: последние новости

В течение последних дней ситуация на Донбассе значительно ухудшилась. Российские наемники 17 февраля срывали "тишину" 60 раз, а 18 февраля – аж 66. Утром враг убил украинского защитника.

Россия пытается обвинить в провокациях Украину. Между тем международное сообщество призывает государство-агрессора прекратить обстрелы и провокации.

Москва уже несколько раз заявляла, что отводит свои войска от украинских границ. Однако разведки Запада свидетельствуют об обратном – российских сил там становится каждый раз больше. По последней информации от США, возле Украины находятся 190 тысяч бойцов государства-агрессора.

Джо Байден 18 февраля впервые заявил, что, по его данным, президент России Владимир Путин уже принял решение напасть на Украину.

В Офисе Президента отметили, что никто не может знать, что на самом деле в голове у Путина, и попросили сосредоточить внимание на других словах Байдена. Украина, как в конце концов и ее партнеры, все еще надеется на дипломатию. В то же время Вооруженные Силы готовы защищать украинскую землю.

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, в ОП подчеркнули, что на Мюнхенской конференции дискуссии будут посвящены актуальным угрозам на востоке Европы и ситуации вокруг Украины. Поэтому, добавили у Зеленского, позиция Украины должна быть представлена достаточно, чтобы вопрос о ней не решали без ее участия.