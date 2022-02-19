Ситуация на Донбассе полностью контролируемая, – Офис Президента

19 февраля 2022 , 10:28
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Офис Президента

Владимир Зеленский 19 февраля отправится в Мюнхен для участия в конференции по безопасности. В Офисе Президента заверили, что украинские военные полностью контролируют ситуацию на Донбассе.

Перед визитом главы государства в Мюнхен, который состоится 19 февраля, в Офисе Президента прокомментировали текущую ситуацию на Донбассе.

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Ситуация на Востоке – контролируемая

У Зеленского отметили, что ситуацию на оккупированных частях Донбасса, Крыма и вблизи границ Украины анализируют специальные службы нашего государства. В рабочем порядке происходит постоянный анализ разведывательных данных и обмен информацией с партнерами.

Кроме того, Украина регулярно получает дополнительные актуальные данные разведки относительно активности российских сил.

Ситуация на Востоке страны полностью контролируемая украинскими силами безопасности и обороны,
– заверили в ОП.

Соответствующую информацию сообщили на фоне визита Зеленского в Мюнхен для участия в ежегодной конференции по безопасности и проведения переговоров, которые запланированы на этой площадке.

К слову, в ОП подчеркнули, что на Мюнхенской конференции дискуссии будут посвящены актуальным угрозам на востоке Европы и ситуации вокруг Украины. Поэтому, добавили у Зеленского, позиция Украины должна быть представлена достаточно, чтобы вопрос о ней не решали без ее участия.

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Автор: Наталія Пристанська