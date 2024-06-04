Оккупанты будут пытаться сохранить темп: разведка Британии рассказала о боях в Донецкой области

Россияне не оставляют попыток оказывать продвижение в Донецкой области. Особое внимание они сосредоточили на Авдеевско-Покровском направлении.

Сейчас оккупационные войска сосредотачивают там основные усилия, несмотря на достижение незначительных успехов и большие потери среди техники и личного состава. Об этом говорится в отчете разведки Великобритании.

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Ситуация на Донбассе

По данным британской разведки, по состоянию на сегодня на Авдеевско-Покровском направлении в течение последних 72 часов наблюдался высокий уровень оперативной активности российских захватчиков.

Так, оккупанты достигли незначительных успехов в северной части этого сектора в направлении сел Сокол и Евгеновка. В то же время на 3 километра южнее россияне, вероятно, приближаются к окраинам села Новоселовка Первая.

Как говорят эксперты, несмотря на интенсивные обстрелы украинских позиций к западу от села Нетайлово вдоль трассы Е50, оккупационные войска не достигли никаких значительных успехов.

Более того, все вражеские атаки, которые осуществляли оккупанты по селу Невельское, были успешно отражены украинскими защитниками. Поэтому, в разведке отмечают, что этот населенный пункт, вероятно, остается под контролем Украины.

В течение следующей недели этот сектор, вероятно, будет оставаться зоной значительного оперативного внимания, поскольку российские войска будут пытаться сохранить оперативный темп, несмотря на значительные потери,

– добавили в британской разведке.

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