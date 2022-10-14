Украинское сопротивление подрывает все замыслы России по продвижению на Донбассе, – разведка Британии

Российские оккупанты продолжают наступление на Донбассе. Впрочем, планы захватчиков подрывает давление Украины.

В последние три дня пророссийские силы совершили тактическое наступление на центр города Бахмут Донецкой области. Об этом сообщили в британской разведке.

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Украинское сопротивление подрывает планы России

Как рассказали в разведке, подразделения 2-го армейского корпуса России, вероятно, продвинулись к селам Опитино и Иванград к югу от города.

С начала июля российскими силами было захвачено несколько других населённых пунктов. Однако силы, возглавляемые ППК "Вагнер", добились определенных локальных успехов на Донбассе. По всей видимости, частная военная компания продолжает активно участвовать в боевых действиях в городе Бахмут.

Россия, вероятно, рассматривает захват Бахмута как предварительную операцию для наступления на городской район Краматорск – Славянск, который является крупнейшим населенным пунктом Донецкой области, контролирующим Украину,

– отметили в разведке.

Разведчики подчеркнули, что Россия продолжает проводить наступательные операции по центральному направлению Донбасса, однако продвигается вперед очень медленно.

Однако общий оперативный план российских войск подрывается давлением Украины на их северный и южный фланги, а также острой нехваткой боеприпасов и живой силы.

Как оккупанты боятся ВСУ

Недавно СБУ пообщалась с российскими оккупантами, взятыми в плен. Испуганные срочники извинились и призвали россиян не врываться в Украину.

Также российские захватчики в Харьковской области грузили своих 200-х и прощались с родными. Оккупанты посетовали, что у них нет даже оружия.

Кстати, оккупанты напуганы успехами ВСУ, особенно только мобилизованные. Поэтому захватчики массово сдаются в плен. Так, россиян, решивших обратиться на горячую линию "Хочу жить", уже насчитывается более 2 тысяч.

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