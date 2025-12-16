Выжидали нас, – ирландский журналист рассказал, как убегал от FPV-дронов на Донетчине

Для того, чтобы отрезать дороги от Изюма в зоне поражения FPV-дронов до Славянска, нужно проехать 47 километров. Дорога покрыта антидронными сетками. Весь этот участок находится в зоне риска.

Ирландский журналист, документалист Кейлин Робертсон рассказал 24 Каналу, что они ехали со скоростью 120 километров в час, потому что с такой же летят FPV-дроны. Однако есть еще больший риск – спящие дроны на оптоволокне.

"Если ехать быстро, есть шанс вырваться от преследования FPV-дронов. Но самый большой риск – это спящие дроны на оптоволокне, которые лежат возле обочины, экономя заряд батареи. Они выжидают машины, а потом взлетают, чтобы ударить по ним", – подчеркнул он.

Можно ли остановить вражеские FPV-дроны?

Кейлин Робертсон отметил, что высокая скорость помогает уйти от FPV-дронов, но не спасает от беспилотника, который взлетает из засады. По его словам, это как противотанковая мина, которая вдруг выскакивает из-под земли и начинает преследовать машину. Именно так было уничтожено много авто. Кроме того, БПЛА научились преодолевать сети и летят под ними.

Потому что есть пробелы. Россияне также начали сбрасывать сверху на сети термитную смесь – вещество, которое плавит все, как раскаленный металл. Или они находят пробелы, пробираются под сети, ждут. Все эти видео они публикуют в телеграмме. Сети – это временное решение. Нет фундаментального способа на 100% остановить FPV-дроны. Все зависит от удачи,

– объяснил журналист.

