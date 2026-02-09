Имеют ограниченный ресурс: майор ВСУ предположил, на каких направлениях будут наступать россияне весной

Россияне несут большие потери на фронте последние месяцы. Однако они еще имеют определенный потенциал, но колеблются, как его эффективнее использовать.

Майор ВСУ и политолог Андрей Ткачук предположил в разговоре с 24 Каналом, по каким направлениям враг может проводить наступательные действия в последующие месяцы. Он отметил, будет ли враг иметь преимущество на этих участках фронта.

Какая цель ворона в Донецкой области?

Ткачук отметил, что россияне имеют ограниченный ресурс и желание продолжать полноценную наступательную кампанию на Славянско-Краматорскую агломерацию. Они пытаются подготовить возможности для этого с трех направлений:

с северо-востока – со стороны Лимана;

с востока – со стороны Северска;

с юго-востока – со стороны Константиновки.

"Что касается Константиновки, то там хорошую работу по обороне проводят наши подразделения, вычищая группы, которые пытаются инфильтрироваться. В Лимане тоже хорошая оборона и украинским подразделениям удается там сдерживать врага", – объяснил майор ВСУ.

Однако в районе Северска, по его словам, противник имеет определенные возможности, накапливает резервы и пытается поджимать украинские силы.

В то же время это не свидетельствует о том, что операция россиян начинается. Они ее готовят и начинают бить КАБами по Краматорску. Поэтому у россиян именно такие планы на весну,

– объяснил политолог.

Кроме того, по его мнению, оккупанты намерены продолжать наступательные действия на Запорожье. Они хотели бы попробовать перебросить туда личный состав с Херсонщины и подтянуть другие резервы, чтобы продвигаться в сторону Степногорска, Орехова и Гуляйполя.

Продолжается ли оборона Покровска и Мирнограда?

В то же время очень сложной остается ситуация относительно Покровска и Мирнограда, где сегодня происходят определенные оборонительные процессы, которые 7 корпус Десантно-штурмовых войск.

К слову. Аналитики DeepState сообщают, что российская армия находится в Покровске. Враг в городе минирует ранее расчищенные участки. Также противник накапливает силы на Мирноградском отрезке, где прячется на фермах и в церкви. Кроме того, усиливаются боевые действия в Родинском, который является последним населенным пунктом, который дает возможность для выхода из Мирнограда.

"Операция на этом направлении продолжается. Враг привлек колоссальные ресурсы – большое количество БпЛА, техники для того, чтобы полноценно дожать эти города", – отметил Андрей Ткачук.

При этом 7 корпус ДШВ вместе со смежниками провел, по его словам, качественную работу, оттянув оккупацию этих населенных пунктов с осени 2025 года и истощил врага.

Какова ситуация на фронте?