Майор ЗСУ та політолог Андрій Ткачук припустив у розмові з 24 Каналом, по яких напрямках ворог може проводити наступальні дії у наступні місяці. Він зазначив, чи матимуть ворог перевагу на цих ділянках фронту.

Яка ціль ворона на Донеччині?

Ткачук наголосив, що росіяни мають обмежений ресурс і бажання продовжувати повноцінну наступальну кампанію на Слов'янсько-Краматорську агломерацію. Вони намагаються підготувати можливості для цього з трьох напрямків:

з північного сходу – з боку Лиману;

зі сходу – з боку Сіверська;

з південного сходу – з боку Костянтинівки.

"Щодо Костянтинівки, то там хорошу роботу з оборони проводять наші підрозділи, вичищаючи групи, які намагаються інфільтруватися. У Лимані теж хороша оборона і українським підрозділам вдається там стримувати ворога", – пояснив майор ЗСУ.

Проте в районі Сіверська, за його словами, противник має певні можливості, накопичує резерви і намагається підтискати українські сили.

Водночас це не свідчить про те, що операція росіян розпочинається. Вони її готують і починають бити КАБами по Краматорську. Тому у росіян саме такі плани на весну,

– пояснив політолог.

Крім того, на його думку, окупанти мають намір продовжувати наступальні дії на Запоріжжі. Вони хотіли б спробувати перекинути туди особовий склад з Херсонщини та підтягнути інші резерви, щоб просуватися у бік Степногірська, Оріхова і Гуляйполя.

Чи триває оборона Покровська та Мирнограда?

Водночас дуже складною залишається ситуація щодо Покровська та Мирнограда, де на сьогодні відбуваються певні оборонні процеси, які 7 корпус Десантно-штурмових військ.

До слова. Аналітики DeepState повідомляють, що російська армія перебуває в Покровську. Ворог у місті мінує раніше розчищені ділянки. Також противник накопичує сили на Мирноградському відтинку, де ховається на фермах та у церкві. Крім того, посилюються бойові дії у Родинському, який є останнім населеним пунктом, який дає можливість для виходу з Мирнограда.

"Операція на цьому напрямку триває. Ворог залучив колосальні ресурси – велику кількість БпЛА, техніки для того, щоб повноцінно дотиснути ці міста", – зауважив Андрій Ткачук.

При цьому 7 корпус ДШВ разом із суміжниками провів, за його словами, якісну роботу, відтягнувши окупацію цих населених пунктів з осені 2025 року та виснажив ворога.

Яка ситуація на фронті?