Россияне пытаются атаковать, чтобы реализовать хоть какой-то план Путина, – полковник ВСУ

По сообщению Генштаба Украины оккупанты пытаются наступать на 4 направлениях фронта: Лиманском, Авдеевском, Бахмутском и близ Угледара.

Армия врага мечтает реализовать хоть какие-нибудь планы Владимира Путина – хотя бы выйти на административную границу Донецкой и Луганской областей. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Владислав Селезнев. Он отметил, что украинская армия сейчас на этих участках фронта находится в обороне.

Обратите внимание Наступление не удалось: ВСУ уже второй раз "попустили" кафиров в Угледаре

Армия должна получить резерв на 4 недели

По мнению полковника ВСУ, очевидно, чтобы произошло украинское контрнаступление, мы должны получить достаточное количество ресурсов, для того чтобы его не только начать, но и эффективно провести и выйти на определеные рубежи и позиции и освободить территорию Украины.

Конечно, чтобы эта военная операция была наиболее эффективной, украинская армия должна получить ресурсы и резервы не менее чем на 4 недели активных боевых действий – боеприпасы, горючее и другие составляющие военной логистики,

– подчеркнул Селезнев.

Он подчеркнул, если бы мы все это имели, то контрнаступление бы уже продолжалось.

Полковник ВСУ назвал условия для контрнаступления: смотрите видео

ВСУ эффективно уничтожает врагов

Полковник ВСУ считает, что Путин пытается воспользоваться этим "поводом" и атакует, где только может.

Путин – символист, и ему нужно будет отчитываться 24 февраля 2023 года, а что же было сделано в течение года "трехдневной кампании" так называемой специальной военной операции. Потому и бросают путинские генералы каждый день в топку войны новые партии российских "чмобиков". И они быстро превращаются в пепел,

– заметил он.

По его словам, враг имеет не так много территориальных приобретений. Но здесь говорится не о бестолковости путинской армии, а о мужестве и героизме украинских воинов.

"Они, даже находясь на оборонных позициях против превосходящих сил врага, все равно эти позиции держат, эффективно уничтожают оккупантов. И ежедневные сводки генерального штаба относительно потерь путинской армии является тому ярким свидетельством", – резюмировал Владислав Селезнев.

Что происходит на фронте: важное