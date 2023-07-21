Ракетная угроза на Одесщине и попадание в зерновой склад: хронология 513 дня войны

По состоянию на 21 июля в Украине длится 513-й день полномасштабного вторжения России. Защитники мужественно обороняют наши территории и дают мощный отпор врагу.

Что происходит 21 июля на фронте, в тылу и на международной арене – читайте на 24 Канале.

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Украинские войска успешно наступали на 3 направлениях южного фронта, сообщил представитель Генштаба Ковалев. Силы обороны закрепляются на рубежах на направлениях Новоданиловка – Вербовое, Новоданиловка – Роботино, Новодаровка – Приютное.Сегодня утром россияне снова обстреляли Очаков. В этот раз их целью была местная библиотека. Спасатели быстро локализовали пожар, возникший в результате обстрелов. К счастью, без пострадавших.



Последствия удара по Очакову / фото Сергей Шайхет



Обстрелянный Очаков / фото Сергей Шайхет

В результате обстрелов Волчанска Чугуевского района повреждены по меньшей мере 3 частных жилых дома, хозяйственные постройки. В Купянске обстрелами повреждены 7 частных домов. В результате обстрела из танка поселка Казачья Лопань Харьковского района погиб мужчина 60 лет. Поврежден частный дом и гараж.Утром в 04:09 вражеские артиллерийские обстрелы фиксировались вдоль побережья города Очаков Очаковской громады. Пострадавших нет. Кроме того, в 05:06 враг снова наносил артиллерийские удары по городу Очаков Очаковской громады. В результате возник пожар здания социальной инфраструктуры города. Возгорание было оперативно ликвидировано.Утром российская армия направила на Днепропетровщину беспилотник. Наши защитники справились с угрозой. Вражеский БПЛА сбили.В Одесской области в результате ночной атаки уничтожено 100 тонн гороха и 20 тонн ячменя, сообщили в Одесской ОВА. Так, Россия выпустила ракеты на рассвете и попала в терминалы с зерном одного из агропредприятий Одесской области. В результате взрыва пострадали два человека – они получили ранения.Этой ночью в результате вражеских обстрелов села Новоосиново Купянского района получила легкие ранения 56-летняя женщина, в госпитализации не нуждалась. Поврежден частный дом.За минувшие сутки враг нанес 80 ударов по 20 населенным пунктам Запорожской области. В результате удара по объекту инфраструктуры Пологовского района военнослужащими России погибли четыре работника 29, 30, 33 и 43 лет, еще двое раненых направлены в лечебное учреждение. Поступило 33 сообщения о разрушении жилых домов граждан и объектов инфраструктуры.Оккупанты ночью ударили по агропредприятию в Одесской области, сообщила Наталья Гуменюк. Они попали в зерновые терминалы и уничтожили сельскохозяйственную технику. Люди не пострадали.ВСУ уже уничтожили 240 690 оккупантов, за минувшие сутки – 680 солдат.



Актуальные потери россиян / Генштаб ВСУ

В Одесской области 2 ракеты типа "Калибр", по информации военных из ОК "Юг, попали в зерновой склад агропредприятия на территории области.За 20 июля россияне убили 2 жителей Донецкой области – в Константиновке. Еще 2 человека за сутки получили ранения. В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.В Херсонской области за минувшие сутки противник совершил 45 обстрелов, выпустив 243 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", авиации, танков, ПТРК и БПЛА. По городу Херсон враг выпустил 20 снарядов. Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию и здание образовательного учреждения в Белозерской поселковой громаде; административное здание в Бериславском районе. Жертв и раненых среди гражданского населения нет.Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 10 артиллерийских средств на огневых позициях, 2 средства противовоздушной обороны, 2 станции РЭБ и еще 4 важных объекта противника.Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения вражеского личного состава. Также, нашими защитниками был уничтожен 1 разведывательный БПЛА оперативно-тактического уровня.Вновь повторилась угроза ракетного удара по Одесщине.Есть угроза применения противником ракетного вооружения в восточных областях.В Воздушных силах заявили, что существует угроза применения противником ракетного вооружения в Одесской области.Сергей Череватый рассказал, что оккупанты пытаются атаковать на Лимано-Купянском направлении. Оно остается лидером по количеству артиллерийских ударов, наносимых захватчиками. Однако на Лимано-Купянском направлении врагу нанесли колоссальные потери. Так, врагу не дают перехватить инициативу. ВСУ грамотно строят свою оборону – оккупантам не удается "навязать свою волю на этом направлении".Александр Ткаченко заявил, что подал Денису Шмыгалю заявление о своей отставке. Министр подчеркнул, что принял это решение из-за волны недоразумения по поводу важности культуры во время войны.