Що відбувається 21 липня на фронті, в тилу та на міжнародній арені – читайте на 24 Каналі.

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6:29 Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 10 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 2 засоби протиповітряної оборони, 2 станції РЕБ та ще 4 важливих об’єкти противника.

6:00 Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 8 ударів по районах зосередження ворожого особового складу. Також, нашими захисниками було знищено 1 розвідувальний БпЛА оперативно-тактичного рівня.

4:23 Знову повторилась загроза ракетного удару по Одещині.

3:59 Є загроза застосування противником ракетного озброєння у східних областях.

3:24 У Повітряних силах заявили, що є загроза застосування противником ракетного озброєння в Одеській області.

2:06 Сергій Череватий розповів, що окупанти намагаються атакувати на Лимано-Куп'янському напрямку. Він залишається лідером за кількістю артилерійських ударів, які завдають загарбники. Однак на Лимано-Куп'янському напрямку ворогу завдали колосальних втрат. Так, ворогу не дають перехопити ініціативу. ЗСУ грамотно будують свою оборону – окупантам не вдається "нав'язати свою волю на цьому напрямку".

0:27 Олександр Ткаченко заявив, що подав Денису Шмигалю заяву про свою відставку. Міністр наголосив, що ухвалив це рішення через хвилю непорозуміння щодо важливості культури під час війни.