Более 120 отбитых атак и штурм Бахмута: карта боевых действий на 21 марта
21 марта 2023, 08:24Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Российские войска продолжают наступательные действия на Востоке Украины, сосредотачивая свои силы на 5 направлениях. Самая горячая ситуация и дальше под Бахмутом.
Вероятность нанесения ракетных ударов по всей территории Украины остается достаточно высокой. В Генштабе ВСУ рассказали, какая ситуация на разных направлениях фронта.
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Сколько вражеских атак отбили ВСУ
Сейчас оккупанты пытаются наступать на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Однако за минувшие сутки наши защитники отбили более 120 атак террористов на указанных направлениях.
Карта боевых действий 21 марта
Что происходит на фронте
- На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без значительных конфигураций. В течение суток враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы районов 26 населённых пунктов. Среди них – Середина-Буда, Сопич, Стариково, Атинское, Константиновка, Кондратовка, Волфино, Александровка, Поповка, Студенок и Турья Сумской области; Каменская Слобода и Хреновка на Черниговщине, а также Глубокое, Мороховец, Волчанск, Землянки, Красное Первое, Двуречная, Западное, Каменка, Красное, Новомлынск, Стрелечья и Чугуевка Харьковской области.
- На Купянском и Лиманском направлениях враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск, совершив артиллерийские обстрелы районов 11 населённых пунктов вдоль линии боевого столкновения. Пострадали, в частности, районы Купянска, Крахмального и Берестового Харьковской области; Невского, Песчаного, Белогоровки и Дибровы в Луганской области, а также Спорного, Торска и Новоселовки Донецкой области. Враг вел безуспешные наступательные действия в направлении Новоселовского.
- На Бахмутском направлении оккупанты не прекращают штурмовые действия города Бахмут. В то же время наши воины отбили атаки врага в районах населенных пунктов Богдановка, Ивановское, Предтечино и Северное. Обстреляны Миньковка, Васюковка, Железнянское, Бахмут, Григоровка, Ивановское, Александро-Шультино, Дилиевка, Нью-Йорк, Орехово-Васильевка, Приволье и Часов Яр Донецкой области. Всего от огня оккупантов пострадало 12 населенных пунктов на Бахмутском направлении.
Ситуация в Бахмуте: смотрите карту
- На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник безуспешно пытался наступать в направлении населенных пунктов Бердичи, Авдеевка, Северное, Первомайское и Новомихайловка Донецкой области. Многочисленным вражеским обстрелам подверглись районы 17 населенных пунктов. В частности, Новобахмутовка, Каменка, Авдеевка, Ласточкино, Красногоровка, Острое, Георгиевка, Марьинка, Угледар, Большая Новоселка, Орловка и Тоненькое Донецкой области.
- На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает оборону. Интенсивно обстреливает, в частности Ольговское, Малиновку, Гуляйполе, Белогорье, Орехов и Чаривное Запорожской области; Времовку, Новополье и Первомайское – Донецкой, а также Дудчаны, Казацкое, Благовещенское, Днепровское, Белозерку, Берегово, Красный Маяк и Янтарное Херсонской области. Общая численность обстрелянных населенных пунктов составляет 41.