Россия снова пытается атаковать Авдеевку, Работино и Клещеевку: карта боевых действий 21 октября

Российский враг не оставляет попыток оцепить Авдеевку. Однако украинские защитники делают все, чтобы отогнать противника с нашей земли.

За прошедшие сутки произошло более 100 боевых столкновений. Главное о ситуации на фронте и как изменилась динамика боевых действий – рассказывает 24 Канал.

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Карта боевых действий 21 октября

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