Россияне активно штурмуют Покровское направление и имеют потери: сводка Генштаба за 24 июня

В Украине прошел 1216 день войны. Силы обороны наносят врагу значительные потери и пытаются защищать украинскую землю от российских оккупантов.

За день на фронте произошло 122 боестолкновения. Россияне обстреливали населенные пункты и линию фронта с авиации и дронами. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Какова ситуация на разных направлениях фронта

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские военные отбили одну вражескую атаку противника и совершил 112 артиллерийских обстрелов.

украинские военные отбили одну вражескую атаку противника и совершил 112 артиллерийских обстрелов. На Южно-Слобожанском направлении россияне 7 раз штурмовал позиции Сил обороны вблизи Волчанска и Каменского, все вражеские атаки отбиты. Россияне нанесли авиационные удары по Волчанским Хуторам, Артельном и Зыбино.

россияне 7 раз штурмовал позиции Сил обороны вблизи Волчанска и Каменского, все вражеские атаки отбиты. Россияне нанесли авиационные удары по Волчанским Хуторам, Артельном и Зыбино. На Купянском направлении россияне атаковали пять раз вблизи Степной Новоселовки, Кругляковки и в сторону Песчаного и Куриловки. Один бой до сих пор продолжается.

россияне атаковали пять раз вблизи Степной Новоселовки, Кругляковки и в сторону Песчаного и Куриловки. Один бой до сих пор продолжается. На Лиманском направлении за сутки произошло 14 вражеских наступлений вблизи населенных пунктов Колодязи, Торское, в направлениях Зеленой Долины, Шандриголового, Грековки и Дружелюбовки. До сих пор продолжается четыре боестолкновения.

за сутки произошло 14 вражеских наступлений вблизи населенных пунктов Колодязи, Торское, в направлениях Зеленой Долины, Шандриголового, Грековки и Дружелюбовки. До сих пор продолжается четыре боестолкновения. На Северском направлении воины отбили две вражеские атаки в районе Григорьевки.

воины отбили две вражеские атаки в районе Григорьевки. На Краматорском направлении произошло 7 атак агрессора у Часового Яра, Ступочок и в направлении Белой Горы.

произошло 7 атак агрессора у Часового Яра, Ступочок и в направлении Белой Горы. На Торецком направлении россияне атаковали позиции Сил обороны пять раз неподалеку Торецка, Нелиповки, в направлениях Русиного Яра и Яблоновки. Защитники смогли отразить все вражеские атаки.

россияне атаковали позиции Сил обороны пять раз неподалеку Торецка, Нелиповки, в направлениях Русиного Яра и Яблоновки. Защитники смогли отразить все вражеские атаки. На Покровском направлении россияне пытались прорвать оборону ВСУ 49 раз. Атаки происходили возле населенных пунктов Малиновка, Мирное, Миролюбовка, Лисовка, Удачное, Чугуево, Сергеевка, Новониколаевка, Котляровка, Алексеевка, Дачное и в сторону Полтавки и Владимировки. Сейчас продолжается 13 боестолкновений.

Украинские военные смогли ликвидировать здесь 173 оккупантов, из которых 104 – убиты. Было также уничтожено 10 автомобилей, два квадроцикла, две пушки, 8 БпЛА и один терминал спутниковой связи. Российские оккупанты до сих пор пытаются обойти Покровск, поэтому Силы обороны защищают сетками логистические пути, пока удается контролировать это направление.

На Новопавловском направлении воинам удалось остановить 13 вражеских штурмов у Веселого, Новоселки, Шевченко, Свободного Поля, а также в сторону Новополя, Запорожья и Комара. Еще четыре боя продолжаются сейчас.

воинам удалось остановить 13 вражеских штурмов у Веселого, Новоселки, Шевченко, Свободного Поля, а также в сторону Новополя, Запорожья и Комара. Еще четыре боя продолжаются сейчас. На Гуляйпольском направлении противник, используя авиацию, совершил одну атаку на позиции защитников вблизи Малиновки, но успеха не имел.

противник, используя авиацию, совершил одну атаку на позиции защитников вблизи Малиновки, но успеха не имел. На Ореховском направлении оккупанты провели четыре бесполезные атаки и пытались продвинуться в районе Каменского.

оккупанты провели четыре бесполезные атаки и пытались продвинуться в районе Каменского. На Приднепровском направлении россияне трижды атаковали позиции Сил обороны и нанесли авиаудар по населенному пункту Одрадокаменка.

Генеральный штаб ВСУ отмечает воинов 34-й отдельной бригады береговой обороны и 105-й отдельной бригады территориальной обороны за эффективное сдерживание врага.