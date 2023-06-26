Наступление врага на Востоке провалилось, россиянам не удается вернуть утраченное на Юге, – Генштаб

Российские захватчики продолжают наносить удары по территории Украины. За минувшие сутки враг задействовал 6 зенитных управляемых ракет С-300 по гражданским объектам Запорожской области.

Также противник нанес 33 авиационных удара и более 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокой.

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Оккупанты ведут безуспешные наступательные действия на Востоке

Так, враг сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях – в течение суток произошло 36 боевых столкновений.

Россиянам не удается вернуть утраченное на Юге

враг вел наступательные действия в районе западнее Кривошеевки Луганской области – успеха не имел. Нанес авиационных ударов в районах Кисловки и Котляровки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Колодезное, Красное Первое, Фиголовка, Новомлинск, Двуречная, Западное, Масютовка, Кисловка и Берестовое Харьковской области.противник совершил безуспешные наступательные действия в направлениях Веселого и Раздолевки Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Торское, Диброва, Белогоровка, Звановка и Спорное. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское и Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянка, Верхнекаменное, Спорное и Раздолевка – Донецкой.враг вел безуспешные наступательные действия в районах Миньковки, Григоровки и Богдановки Донецкой области. Нанес авиационные удары возле Хромового и Сухой Балки. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали Васюковка, Миньковка, Орехово-Василовка, Богдановка, Часов Яр, Ивановское, Озаряновка и Нью-Йорк Донецкой области.противник нанес авиационный удар в районе Авдеевки. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Бердичи, Авдеевка, Водяное, Карловка и Первомайское Донецкой области.враг проводил наступательные действия в районе Марьинки – успеха не имел. Нанес авиационный удар возле Красногоровки. В то же время осуществил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Острое, Георгиевка и Марьинка Донецкой области.враг совершил безуспешные наступательные действия в направлении Новомихайловки. Нанес авиационные удары возле Пречистовки и Благодатного. Совершил обстрелы населенных пунктов Парасковеевка, Новомихайловка, Угледар, Сторожевое, Макаровка, Новоселка и Новополь Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях враг сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Он безуспешно пытался восстановить утраченное положение в Новодаровке Запорожской области. Нанес авиаудары в районах Левадного и Новоданиловки Запорожской области.

В то же время противник совершил артиллерийские обстрелы около 30 населенных пунктов, среди них: Темировка, Новодаровка, Левадное, Ольговское, Малиновка, Зеленая Роща, Затишье, Гуляйполе Запорожской области; Никополь – Днепропетровской; Милово, Берислав, Казацкое, Львове, Никольское, Антоновка, Зеленовка, Херсон и Днепровское на Херсонщине и Очаков Николаевской области.

Огромные потери оккупантов

Наша авиация за сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Также нашими защитниками было уничтожено 6 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 2 пункта управления, 3 района сосредоточения личного состава и военной техники, 4 состава боеприпасов, станцию РЭБ, 10 артиллерийских подразделений на огневых позициях и еще 3 важные цели противника.