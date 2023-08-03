Массированная атака дронов на Киев: хронология 526 дня войны

Украинские военные уже 526-й день борются с российским врагом на нашей земле. В то же время оккупанты несут огромные потери на фронте.

О борьбе украинцев против агрессора и военных преступлениях российских террористов – рассказывает 24 Канал.

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В КГВА сообщили, что Силами и средствами ПВО на подлете к Киеву было обнаружено и уничтожено около полутора десятков воздушных целей. Предварительно, в столице обошлось без жертв и разрушений.Во временно оккупированном Мелитополе оккупанты окопались в ожидании Вооруженных Сил Украины. Так, город защищен как со стороны Бердянска, так и со стороны Каховки – враг там построил фортификационные сооружения. В некоторых случаях это подземные города, которые враг будет использовать в качестве своих крепостей.Во временно оккупированном Крыму 15-летняя харьковчанка "разбрасывала сине-желтые" шарики. Правда, ее из-за этого задержали. Говорят, пока будут решать, что с ней делать. Будут ли возбуждать уголовное производство по факту хулиганства по политическим мотивам.В Киеве и области раздались взрывы. Работает ПВО.Угроза "Шахедов" сохраняется в Черниговской, Киевской и Сумской областях.После полуночи воздушную тревогу объявили в ряде регионов Украины, в том числе в столице – Киеве.