Оккупанты продвинулись в Курахово: карта боевых действий 30 ноября

Российские войска продолжают давить на фронте. Больше всего атак было осуществлено на Кураховском направлении.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. Всего за прошедшие сутки на фронте произошло 192 боевых столкновения.

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Какова ситуация на фронте

На Харьковском направлении состоялось семь вражеских атак в районах Кудиевки, Глубокого, Волчанска и Тихого.

На Купянском направлении за сутки произошло восемь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Колесниковки, Лозовой, Первомайского и Зеленого Гая.

Враг атакует на Купянском направлении: смотрите на карте

На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз. Пытался продвинуться вперед неподалеку Грековки, Новоегоровки, Тернов, Ямполовки, Дибровы, Торского, Заречного, Григорьевки и в Серебрянском лесу.

Оккупанты активизировались на Лиманском направлении: смотрите на карте

На Краматорском направлении оккупанты четыре раза атаковали в районе Часового Яра и в сторону Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил две атаки неподалеку Дружбы и Торецка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 41 штурмовое и наступательное действие агрессора в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лысовка, Даченское, Чумацкое, Новый Труд и Желтое.

Россияне активно штурмуют на Покровском направлении: смотрите на карте

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 46 атак. Основные усилия враг прикладывал в районах Сонцовки, Берестков, Новодмитровки, Зари, Курахово, Дачного, Дальнего, Елизаветовки, Анновки и Успеновки.

Больше всего атак осуществлено на Кураховском направлении: смотрите на карте

На Времовском направлении противник совершил 26 штурмов наших позиций неподалеку Веселого Гая, Константинопольского, Сухих Ялов, Раздольного и Новодаровки. Активно задействовал для ударов на направлении штурмовую и бомбардировочную авиацию.

Враг атакует на Времовском направлении: смотрите на карте

На Приднепровском направлении российские захватчики атаковали наши позиции пять раз. Получили жесткий отпор, понесли потери.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории рф активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

Продолжается операция в Курской области. Наши воины за минувшие сутки отбили 23 вражеские атаки на данном направлении.

Какая ситуация в Курской области: смотрите на карте