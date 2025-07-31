Российская армия продолжает атаковать позиции украинских военных, пытаясь выбить наших защитников оттуда. С начала этих суток произошло 124 боевых столкновения.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ по состоянию на вечер 31 июля.

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Что рассказали в Генштабе о ситуации на фронте?

На Северо–Слобожанском і Курском направлениях украинские защитники отбили 12 атак россиян, еще 3 боестолкновения продолжаются.

С начала суток противник нанес 6 авиационных ударов, в общем сбросил 16 управляемых авиационных бомб и совершил 304 артиллерийских обстрела, в том числе 3 – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили 7 атак врага в районе населенного пункта Волчанск и в направлении Двуречанского, Колодязного.

наши войска остановили 7 атак врага в районе населенного пункта Волчанск и в направлении Двуречанского, Колодязного. На Купянском направлении противник совершил 3 наступательные действия в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка.

противник совершил 3 наступательные действия в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка. На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 28 раз атаковали позиции украинцев вблизи населенных пунктов Карповка, Редкодуб, Мирное и в сторону населенных пунктов Шандриголово, Ямполь, Григорьевка. Четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.

в течение суток российские захватчики 28 раз атаковали позиции украинцев вблизи населенных пунктов Карповка, Редкодуб, Мирное и в сторону населенных пунктов Шандриголово, Ямполь, Григорьевка. Четыре боестолкновения продолжаются до сих пор. На Северском направлении наши защитники отбили 4 вражеские атаки в направлении Григорьевки и Ступочек.

Одно боестолкновение продолжается.

наши защитники отбили 4 вражеские атаки в направлении Григорьевки и Ступочек. Одно боестолкновение продолжается. На Краматорском направлении пока зафиксировано 2 боестолкновения. Захватчик пытался продвигаться в направлении населенного пункта Белая Гора.

пока зафиксировано 2 боестолкновения. Захватчик пытался продвигаться в направлении населенного пункта Белая Гора. На Торецком направлении россияне 8 раз безуспешно атаковали позиции Сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сосредоточили в районах населенных пунктов: Дилиевка, Торецк, Щербиновка и в направлении Степановки, Русиного Яра.

россияне 8 раз безуспешно атаковали позиции Сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сосредоточили в районах населенных пунктов: Дилиевка, Торецк, Щербиновка и в направлении Степановки, Русиного Яра. На Покровском направлении захватнические подразделения 37 раз пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов: Полтавка, Разино, Новоэкономическое, Миролюбовка, Лисовка, Зверево, Котлино, Удачное, Муравка, Новоукраинка, и в направлении населенных пунктов Владимировка, Родинское, Мирноград, Новоподгорное.

Сегодня на этом направлении украинские воины обезвредили восемьдесят восемь оккупантов, из них пятьдесят два – безвозвратно. Также уничтожено два мотоцикла, пункт управления БпЛА, два беспилотных летательных аппарата и повреждено пушку оккупантов.