Россиянам важны 2 населенных пункта, – военный обозреватель о боях возле Новомихайловки
Россияне пытаются и дальше наступать после того, как они продвинулись в Марьинке Донецкой области. Сейчас оккупантам важно захватить два населенных пункта.
Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, отметив, что враг сосредоточился на Новомихайловке после того, как ему удалось продвинуться в Марьинке.
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Сейчас им очень важно захватить два населенных пункта. Но успехов оккупанты не имеют.
Для них здесь 2 локации важны. Это Новомихайловка и Угледар. Потому что это не только возможность продвижения дальше вглубь Донецкой области, но еще и возможность отодвинуть Силы обороны Украины от железнодорожных путей, идущих с Востока на Юг, чтобы у нас не было огневого контроля над ними,
– сказал Коваленко.
Оккупанты сконцентрировали значительное количество сил и средств для захвата этих двух населенных пунктов. Но у них нет успехов, а вблизи Новомихайловки их даже удалось отбросить на определенное расстояние. Все потому, что основной ресурс захватчики бросили на Авдеевку и Бахмут.
Сейчас мы видим, как после контратак со стороны Сил обороны Украины, оккупанты вынуждены отойти от некоторых позиций возле Новомихайловки. Все указывает на то, что у россиян там нет стабильной ситуации и полного контроля над ситуацией вокруг села.
– объяснил Коваленко.
Потери России в войне: коротко
- Россия понесла значительные потери с начала полномасштабной войны. Все началось 24 февраля 2022 года.
- За это время Россия потеряла почти 366 тысяч личного состава. А за 8 декабря количество уничтоженных оккупантов выросло еще на 820 единиц.
- Также украинские военные уничтожили 6036 вражеских танков, 11203 боевых бронированных машин, 8672 артиллерийских систем, 954 РСЗО, 638 средств ПВО, 329 самолетов.