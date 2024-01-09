Россиянам важны 2 населенных пункта, – военный обозреватель о боях возле Новомихайловки

Россияне пытаются и дальше наступать после того, как они продвинулись в Марьинке Донецкой области. Сейчас оккупантам важно захватить два населенных пункта.

Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, отметив, что враг сосредоточился на Новомихайловке после того, как ему удалось продвинуться в Марьинке.

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Сейчас им очень важно захватить два населенных пункта. Но успехов оккупанты не имеют.

Для них здесь 2 локации важны. Это Новомихайловка и Угледар. Потому что это не только возможность продвижения дальше вглубь Донецкой области, но еще и возможность отодвинуть Силы обороны Украины от железнодорожных путей, идущих с Востока на Юг, чтобы у нас не было огневого контроля над ними,

– сказал Коваленко.

Оккупанты сконцентрировали значительное количество сил и средств для захвата этих двух населенных пунктов. Но у них нет успехов, а вблизи Новомихайловки их даже удалось отбросить на определенное расстояние. Все потому, что основной ресурс захватчики бросили на Авдеевку и Бахмут.

Сейчас мы видим, как после контратак со стороны Сил обороны Украины, оккупанты вынуждены отойти от некоторых позиций возле Новомихайловки. Все указывает на то, что у россиян там нет стабильной ситуации и полного контроля над ситуацией вокруг села.

– объяснил Коваленко.

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