Про це 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, зауваживши, що ворог зосередився на Новомихайлівці після того, як йому вдалося просунутися в Мар'їнці.

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Зараз їм надзвичайно важливо захопити два населені пункти. Але успіхів окупанти не мають.

Для них тут 2 локації є важливими. Це Новомихайлівка та Вугледар. Бо це не тільки можливість просування далі вглиб Донецької області, а ще й можливість відсунути Сили оборони України від залізничних шляхів, які йдуть зі Сходу на Південь, щоб ми не мали вогневого контролю над ними,

– сказав Коваленко.

Окупанти сконцентрували значну кількість сил та засобів для захоплення цих двох населених пунктів. Але вони не мають успіхів, а поблизу Новомихайлівки їх навіть вдалося відкинути на певну відстань. Все через те, що основний ресурс загарбники кинули на Авдіївку та Бахмут.

Зараз ми бачимо, як після контратак з боку Сил оборони України, окупанти змушені відійти від деяких позицій біля Новомихайлівки. Все вказує на те, що в росіян там немає стабільної ситуації та повного контролю над ситуацією навколо села,

– пояснив Коваленко.

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