Их готовят к одной задаче, – боец рассказал о действиях россиян на Северском направлении

Ситуация на Северском направлении остается напряженной. Враг не покидает попыток выйти на рубежи ВСУ и активно продолжает наступательно-штурмовые действия. Огневое влияние со стороны оккупантов на высоком уровне: из артиллерии, БпЛА, FPV-дронами.

Также россияне применяют авиацию на Северском направлении. Начальник секции оперативного планирования штаба 4 батальона "Сила Свободы" 4 бригады НГУ "Рубеж" Богдан Пантьо рассказал 24 Каналу, что захватчики ежедневно выпускают КАБы.

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"Думаю, что противник будет продолжать свои наступательные действия. Он наращивает свой наступательный потенциал. По нашим данным, на нашем направлении достаточно большое количество военнослужащих вооруженных сил России. Даже в эту минуту они тренируют их на полигоне и готовят к одной задаче – это наступательные действия. Свой личный состав противник не жалеет", – сказал он.

Враг активно штурмует

Богдан Пантьо отметил, что враг развивается, учится. В частности, за последнее время оккупанты достаточно сильно подтянули свое направление БПЛА. Вражеские пилоты обучены, а количество дронов у них увеличивается с каждым днем.

На сегодня очень проблемной у нас есть логистика, потому что погодные условия не сильно способствуют поездкам на передний край. Также противник с помощью БПЛА минирует наши логистические маршруты, чем повреждает наш транспорт, чем не дает обеспечивать наш личный состав,

– подчеркнул он.

Россияне активно наступают на Северском направлении и пытаются прорвать нашу оборону. Они используют различные типы штурмов. Например, механизированные.

"Нередко враг пытается протиснуться в наш передний край с помощью такого транспорта, как мотоцикл, квадроцикл или автомобиль. Таким образом они пытаются как можно быстрее втиснуться в наш передний край и там уже начать стрелковый бой с нашими пехотинцами. Больше всего личного состава противник теряет именно во время таких штурмов", – объяснил боец.

Напомним, Генштаб ВСУ сообщил, что за прошедшие сутки на Северском направлении был отбит один штурм врага в районе Белогоровки.