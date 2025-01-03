Також росіяни застосовують авіацію на Сіверському напрямку. Начальник секції оперативного планування штабу 4 батальйону "Сила Свободи" 4 бригади НГУ "Рубіж" Богдан Пантьо розповів 24 Каналу, що загарбники щодня випускають КАБи.

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"Думаю, що противник буде продовжувати свої наступальні дії. Він нарощує свій наступальний потенціал. За нашими даними, на нашому напрямку достатньо велика кількість військовослужбовців збройних сил Росії. Навіть у цю хвилину вони тренують їх на полігоні та готують до одного завдання – це наступальні дії. Свій особовий склад противник не шкодує", – сказав він.

Ворог активно штурмує

Богдан Пантьо зазначив, що ворог розвивається, навчається. Зокрема, за останній час окупанти досить сильно підтягнули свій напрямок БпЛА. Ворожі пілоти навчені, а кількість дронів у них збільшується з кожним днем.

На сьогодні дуже проблемною у нас є логістика, бо погодні умови не сильно сприяють поїздкам на передній край. Також противник за допомогою БпЛА мінує наші логістичні маршрути, чим пошкоджує наш транспорт, чим не дає забезпечувати наш особовий склад,

– підкреслив він.

Росіяни активно наступають на Сіверському напрямку та намагаються прорвати нашу оборону. Вони використовують різні типи штурмів. Наприклад, механізовані.

"Нерідко ворог намагається протиснутись у наш передній край за допомогою такого транспорту, як мотоцикл, квадроцикл або автомобіль. У такий спосіб вони намагаються якнайшвидше втиснутись у наш передній край і там уже розпочати стрілецький бій з нашими піхотинцями. Найбільше особового складу противник втрачає саме під час таких штурмів", – пояснив боєць.

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ повідомив, що протягом минулої доби на Сіверському напрямку було відбито один штурм ворога в районі Білогорівки.