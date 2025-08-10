Такое мнение высказал 24 Каналу командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко, отметив, что Украина могла бы иметь значительно большие достижения в военно-промышленном комплексе, если бы получала существенную помощь от партнеров. Однако наша страна имеет шанс нарастить собственное производство вооружения.

Когда Украина сможет увеличить производство оптоволоконных дронов?

"Иногда говорят, что Россия преобладает во всем. В ресурсе – бесспорно. Однако, например, в производстве водных дронов мы являемся абсолютными лидерами. Не имея собственного флота, мы смогли загнать российский Черноморский флот в бухты, из которых россияне сейчас боятся высунуть нос", – подчеркнул Федоренко.

Также, по его словам, украинские силы уже почти два года бомбят противника тяжелыми бомбардировщиками типа "Баба Яга". Враг это средство еще массово не производит. Россияне обязательно придут к тому, что оно будет у них. Однако пока они не могут это осуществить.

В Украине дронные программы реализуются благодаря поддержке украинцев, государства, партнеров, обычных решений. Относительно ситуации с FPV-дронами, то где-то противник преобладает, где-то есть паритет, а где-то есть хоть и не существенное наше преимущество, однако оно есть,

– отметил командир полка.

Гораздо сложнее ситуация с дронами на оптоволокне, для которых не страшна РЭБ и которые могут работать в условиях сложного радиогоризонта, потому что у них сигнал передается не на диапазоне частот, а во время полета через оптоволоконный, разматываемый провод. Другой конец этого провода – на пульте управления.

Украинцы придумали первые эту технологию. Но сейчас у противника больше дронов такого типа – благодаря Китаю,

– подчеркнул он.

С тех пор как эта технология начала развиваться, китайские предприятия стали активно мотать оптоволоконные кабели в модификации катушек для российского оккупационного войска.

Россияне смогли протестировать разную толщину, длину кабеля, разные принципы намотки, выбрать для себя лучшие станки, которые мотают, лучшую маркировку оптоволоконного кабеля. Потом, по его словам, они выкупили в Китае эти технологии и развернули у себя это производство.

Когда мы обращались через третьи страны в Китай, нам отвечали, что, например, на предприятии условно 20 станков, из них 19 – мотают для россиян, которые имеют полный приоритет. И только 20-й может быть нашим. Мол, экспериментируйте по остаточному принципу,

– рассказал Федоренко.

Однако ряд украинских компаний разработал достаточно удачные и удобные решения. Также украинские волонтеры аккумулируют существенные средства и закупают сейчас для войска оптоволоконные дроны. Поэтому, как отметил командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес", в тех технологиях, в которых враг опередил Украину количественно, уже в течение следующих пять месяцев мы сможем на некоторых отрезках выйти в паритет.

А в перспективе года, предположил Юрий Федоренко, сможем нарастить производство так, что не будем иметь с противником этого безумного разрыва, который есть на сегодня.

Напомним, начальник разведки ракетно-артиллерийского дивизиона бригады "Рубеж" Даниил Борисенко рассказал, что россияне уже несколько месяцев используют "дроны-ждуны" на оптоволокне. Их располагают вдоль логистических путей украинских сил или на перекрестках и ждут, пока будут двигаться наши машины, а тогда атакуют их.