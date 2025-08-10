Таку думку висловив 24 Каналу командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко, зазначивши, що Україна могла б мати значно більші досягнення у військово-промисловому комплексі, якби отримувала суттєвішу допомогу від партнерів. Проте наша країна має шанс наростити власне виробництво озброєння.

Читайте також Дістають, попри хитрощі росіян: бійці 115 бригади винахідливо збивають дрони над Харківщиною

Коли Україна зможе збільшити виробництво оптоволоконних дронів?

"Інколи кажуть, що Росія переважає в усьому. В ресурсі – безперечно. Однак, наприклад, у виробництві водних дронів ми є абсолютними лідерами. Не маючи власного флоту, ми змогли загнати російський Чорноморський флот у бухти, з яких росіяни зараз бояться висунути ніс", – підкреслив Федоренко.

Також, за його словами, українські сили вже майже два роки бомблять противника важкими бомберами типу "Баба Яга". Ворог цей засіб ще масово не виготовляє. Росіяни обов'язково прийдуть до того, що він буде у них. Проте наразі вони не можуть це здійснити.

В Україні дронні програми реалізуються завдяки підтримці українців, держави, партнерів, звичайних рішень. Щодо ситуації з FPV-дронами, то десь противник переважає, десь є паритет, а десь є хоч і не суттєва наша перевага, проте вона є,

– зауважив командир полку.

Набагато складніше ситуація з дронами на оптоволокні, для яких не страшна РЕБ і які можуть працювати в умовах складного радіогоризонту, тому що у них сигнал передається не на діапазоні частот, а під час польоту через оптоволоконний, що розмотується. Інший кінець цього проводу – на пульті управління.

Українці придумали перші цю технологію. Але зараз у противника більше дронів такого типу – завдяки Китаю,

– наголосив він.

З того часу як ця технологія почала розвиватися, китайські підприємства стали активно мотати оптоволоконні кабелі в модифікації котушок для російського окупаційного війська.

Росіяни змогли протестувати різну товщину, довжину кабеля, різні принципи намотки, вибрати для себе кращі станки, які мотають, краще маркування оптоволоконного кабелю. Потім, за його словами, вони викупили в Китаї ці технології і розгорнули у себе це виробництво.

Коли ми зверталися через треті країни до Китаю, нам відповідали, що, наприклад, на підприємстві умовно 20 станків, з них 19 – мотають для росіян, які мають повний пріоритет. І лише 20-й може бути нашим. Мовляв, експериментуйте за залишковим принципом,

– розповів Федоренко.

Однак низка українських компаній розробила достатньо вдалі та зручні рішення. Також українські волонтери акумулюють суттєві кошти і закуповують зараз для війська оптоволоконні дрони. Тому, як зазначив командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес", у тих технологіях, в яких ворог випередив Україну кількісно, вже впродовж наступних п'ять місяців ми зможемо на деяких відтинках вийти в паритет.

А в перспективі року, припустив Юрій Федоренко, зможемо нарости виробництво так, що не будемо мати з противником цього шаленого розриву, який є на сьогодні.

Нагадаємо, начальник розвідки ракетно-артилерійського дивізіону бригади "Рубіж" Данило Борисенко розповів, що росіяни вже кілька місяців використовують "дрони-ждуни" на оптоволокні. Їх розташовують вздовж логістичних шляхів українських сил або на перехрестях і чекають, поки рухатимуться наші машини, а тоді атакують їх.