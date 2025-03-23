Под прицелом 3 важных города: где вскоре могут активизироваться россияне

Ситуация на Востоке сложная. В ближайшее время российские оккупанты могут сосредоточиться на Краматорском направлении.

Речь идет о треугольнике Торецк – Часов Яр – Константиновка. Такое мнение 24 Каналу озвучил военный обозреватель Денис Попович.

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"С этого треугольника Торецк – Часов Яр – Константиновка мы будем получать больше всего информации по активизации боевых действий. То есть враг попытается продвигаться на Константиновку для того, чтобы открыть себе ворота на Славяно-Краматорскую агломерацию", – сказал он.

По словам военного обозревателя, для этого врагу нужно достичь двух целей. Захватить Часов Яр, что им пока не удается. Взять Торецк, так же у захватчиков это пока не получается. Только тогда можно говорить о продвижении на Константиновку, что является очень сложной задачей.

Что происходит на Краматорском направлении: смотрите на карте

Напомним, в течение минувших суток на Торецком направлении враг совершил 19 атак возле Дачного, Дружбы, Дилиевки и Торецка.