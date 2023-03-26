Когда наступит настоящая весна: полковник ВСУ спрогнозировал, где могут активизироваться россияне

Российские оккупанты уже больше года не оставляют попыток захватить Украину и постоянно атакуют позиции ВСУ. Сейчас самым горячим направлением является Бахмутское, но с наступлением теплой погоды захватчики могут активизироваться на Луганском направлении от Купянска до Кременной.

Такое мнение в эфире 24 Канала выразил полковник ВСУ в запасе, военный эксперт, лётчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, россияне будут делать попытки наступать с помощью тяжелой техники.

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Оккупанты могут активизироваться на Луганском направлении

Свитан отметил, что у россиян осталось определенное количество тяжелой техники, которую они не могли использовать во время теплой и влажной зимы. С наступлением тепла этой весной враг может активизироваться на Луганском направлении от Купянска до Кременной.

На этом участке фронта активизируются и, возможно, постараются отодвинуть линию фронта от Донецка. Вдоль Донецка мы все еще находимся возле Авдеевки и Марьинки, до Донецка несколько километров. Для того, чтобы отодвинуть врага, нашим войскам нужно зайти в тыл со стороны Курахового и Покровска. Оттуда выход только через Угледар,

– объяснил полковник.

Военный эксперт считает, что россияне будут делать попытки широкомасштабно наступать с помощью тяжелой техники на Угледар со стороны Волновахи, а также на Купянск, Сватово и Кременную со стороны русских Валуек.

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Россия никогда не выйдет на админграницы Донецкой области

Роман Свитан подчеркнул, что захватчики никогда не смогут выйти на административную границу Донецкой области. Это невозможно, потому что для этого им нужно преодолеть рубеж Славянска, Краматорска и Дружковки.

"А если там пройти невозможно, то у российских военных возникает вопрос: "А какой смысл брать Бахмут?". Движение в сторону Славянска ничего не даст, дальнейшего продвижения не будет. Упереться в Славянский и Краматорский гарнизоны – значит залечь там", – подчеркнул он.

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